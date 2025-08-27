モノブライトが、3カ月連続リリースの第1弾楽曲となる配信シングル「ジャンピンジャックフラッシュ」を9月3日にリリースする。

この3カ月連続リリースは、“何度でも挑戦する全ての人々へ”捧げる3部作であり、モノブライト自身の再始動と重なり合う象徴的な3部作に。バンドとして、ミュージシャンとして、アーティストとして、再び高みを目指すという強い意志が込められている。

本情報とあわせて、同楽曲のジャケット写真も公開。“今まさに跳躍せんとする人間の足”をモチーフとしており、モノブライトの再始動への意気込みを感じさせるデザインとなっている。

再始動と同時に発表され、2026年2月に東京と大阪のCLUB QUATTROで開催されるライブツアーのタイトル『ジャンピンジャックフラッシュ』について、桃野陽介（Vo/Gt）は「再始動楽曲より、再始動の決意を込めて決めました」と、第1弾シングルと強く結びついていることを語っている。3部作を携えて臨むこの再始動ライブは、バンドからの決意表明ともいえるステージになるという。

なお、同ツアーのチケットは、プレリクエスト先行が本日8月27日23時59分まで受付中だ。

＜桃野陽介（Vo/Gt） コメント＞

今回のジャンピンジャックフラッシュという曲は、誰かを応援したい気持ちから生まれました。ただストレートに頑張れというメッセージではなく、簡単ではないからこそ頑張らなければならない。その気持ち自体が輝かしいモノなのだと気付いてる方が元気出るので、再始動する我々にも喝を入れ、皆さんへの人生のエールとして、是非受け取って下さい！

（文＝リアルサウンド編集部）