２６日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４７円４０銭前後と前日と比べて４０銭程度のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７１円６０銭前後と同１０銭程度のユーロ安・円高だった。



トランプ米大統領は２５日夜（日本時間２６日午前）に自身のＳＮＳで、住宅ローン契約を巡る不正疑惑を理由にクック米連邦準備理事会（ＦＲＢ）理事を即時解任する意向を示し、ＦＲＢの独立性に対する懸念が再燃したことがドルの重荷となった。米長期金利の低下幅が拡大する場面では日米金利差の縮小を意識したドル売り・円買いが流入し、ドル円相場は一時１４７円１０銭まで軟化した。ただ、この日に発表された７月の米耐久財受注額や８月の米消費者信頼感指数が市場予想を上回ったことから東京市場でつけた１４６円９９銭の手前で下げ止まり、米経済の底堅さが示されたことを手掛かりに１４７円５４銭まで持ち直す場面があった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６４２ドル前後と前日に比べて０．００２５ドル程度のユーロ高・ドル安だった。



出所：MINKABU PRESS