タレントの新山千春さん（44）が2025年8月24日、自身のインスタグラムを更新し、デビュー30周年を報告するとともに、おへそをチラ見せしたショットを披露した。

「思いが溢れてきて胸が熱くなりました」

新山さんは、30年前の1995年8月24日が芸能界デビューの日だという。インスタグラムで報告するとともに、Tシャツとデニムのカジュアルなコーデやヘソ出しショット、各アイテムの写真などを投稿し、こうつづった。

「当時の自分が映ってるTシャツを30年後に着る瞬間！思いが溢れてきて胸が熱くなりました」

また、「この日の撮影のために当時のウエストのサイズまでとにかく頑張って落としました！」とのことで、「とっても苦労したー笑」「すぐに落ちてくれない40代の壁！」と語っていた。

インスタグラムに投稿された写真では、白いTシャツとデニムパンツを着用。笑顔でTシャツを少しめくり、美しいウエストやおへそを披露していた。

この投稿には、「変わらずめちゃくちゃ可愛いし美しい」「30周年おめでとうございます」「ほんと変わらない可愛いさ」「素敵過ぎる」といったコメントが寄せられていた。