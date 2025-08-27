２７日の株式相場見通し＝反発、米株堅調受け押し目買い優勢も上値重い ２７日の株式相場見通し＝反発、米株堅調受け押し目買い優勢も上値重い

２７日の東京株式市場は主力株を中心に広範囲に買い戻す動きが優勢となりそうだ。日経平均株価は前日に終値で４００円を上回る下げで、個別株もプライム市場の７割以上の銘柄が下落するリスク回避ムードの強い地合いとなったが、きょうは値ごろ感からの押し目買いが優勢となる可能性が高い。前日の欧州株市場では、フランスの主要株価指数であるＣＡＣ４０が１．７％安と大幅な下げとなったのをはじめ、独ＤＡＸや英ＦＴＳＥ１００などほぼ全面安商状となった。フランスでは９月にも内閣総辞職の可能性が報じられるなど政局不安が強まっており、長期金利の上昇が顕著で投資家のセンチメントを冷やしている。また、トランプ米政権がＦＲＢに圧力をかけていることも、ＦＲＢの独立性を損なうものとして欧州でも警戒感が強い。しかし、米国株市場では景気敏感株やハイテク株への押し目買い意欲が根強く全体相場を支えた。ＮＹダウは午前中はおおむねマイナス圏で推移していたが、午後取引後半に上値指向を強め、結局この日の高値圏で引けている。また、ナスダック総合株価指数も朝方こそ安い場面があったがその後は上昇に転じ、ほぼ高値引けで取引を終えた。トランプ米大統領が自身のＳＮＳでＦＲＢのクック理事解任を発表したが、クック氏は辞任しない構えでトランプ氏を提訴する考えを示しており、マーケットに様子見ムードが広がる場面もあった。また、２７日の引け後にエヌビディア＜NVDA＞が５～７月期決算を発表することで、これを見極めたいとの思惑から売り買いともにポジションを一方向に傾ける動きは限定的だった。一方、この日発表された７月の米耐久財受注額や８月の米消費者信頼感指数などが事前コンセンサスほど落ち込まなかったことが不安心理の後退につながり、指数押し上げ効果をもたらした。東京市場では米株市場が頑強な値動きを維持したことで買い安心感が広がりそうだが、上値も重い展開が想定される。



２６日の米国株式市場では、ＮＹダウ平均株価が前営業日比１３５ドル６０セント高の４万５４１８ドル０７セントと反発。ナスダック総合株価指数は同９４．９７ポイント高の２万１５４４．２７だった。



日程面では、きょうは８月の月例経済報告、７月の建機出荷など。海外では７月の豪消費者物価指数（ＣＰＩ）、１～７月の中国工業利益、米５年債入札など。個別企業の決算発表ではエヌビディアの２５年５～７月期決算に世界の関心が高い。インド市場は休場。



