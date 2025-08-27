セクシー女優として長年活躍してきたレジェンド・初音みのり（37）が、業界デビューの意外なきっかけを明かし、視聴者を驚かせている。

【映像】「1番興奮する髪型」20歳・デビュー当時の初音みのり

ABEMAで配信中の『愛のハイエナ4』は、“愛”をテーマに人間の『欲望』をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく遠慮を知らないドキュメントバラエティ。ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）がMCを務め、さらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）がレギュラー出演している。8月26日に配信された回では、ゲストにレジェンド女優・初音みのり（37）と今年6月に引退するセクシー女優・天使もえ（31）を迎えてのトークが展開された。

番組中、屋敷が「デビュー当時の写真があるそうです」と紹介すると、初音みのりのデビュー当時の写真が映し出された。セミロングのウルフカットをゆるく巻いた当時の写真に「あの髪型が1番俺ムラムラするんすよ」と屋敷は大興奮。「どういうきっかけでこの世界入られたんですか？」という質問が投げかけられた。

この質問に初音は、意外な経緯を語り始めた。「元々『セクシー女優になるのが夢だ』っていう友達がいまして、東京に一緒に出て、私はキャバクラ嬢になろうかなと思い」と当時の状況を説明。自分自身はセクシー女優になる気はなく、単に友人の面接に付き添っただけだったという。

「不安だから一緒に面接に。一緒に事務所に行ってほしい」という友人の頼みで付き添った初音だったが、予想外の展開が待っていた。「私付き添いで行ったつもりなんですけど、私にもアンケート用紙が出されまして」と、自分も面接対象として扱われ始めたことに戸惑った様子を語った。

屋敷が「NG項目みたいな？」と質問すると、初音は「そうです！で、書いて。そしたらそのあとに『じゃあ写真撮るから胸を出せ』って言われて出しちゃった」と、当時の状況をあっけらかんと語った。その結果、「『あなたは受かりました』と」言われたという。

東ブクロが「お友達は？」と気になる友人の結果を尋ねると、「友達も出したんですけど、友達は無理でした」と意外な結末を告白。これを聞いた嶋佐は「でも友達がダメだったら、『じゃあ私が』ってならないよね」と驚きを隠せない様子だったが、初音は「やっちゃいました」と照れ笑いを浮かべた。