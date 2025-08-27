¹õ¥¹ー¥Ä¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ÎSnow Man¤¬¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤ò¼ê¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê⁉¥®¥ã¥Ã¥×ËþºÜ¤Î¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¥á¥¤¥¥ó¥°¥«¥Ã¥È¤Ë¡ÖÃæÆÇÀ¤¢¤Ã¤ÆºÇ¹â¡×¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×
¢£ÏÓ¤òÁÈ¤ó¤ÇºÂ¤ë¥¥ê¥ê¤È¤·¤¿5¿Í¤ä¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò³°¤·¥¹ー¥×¤òÌ£¤ï¤¦°¤Éô¤Î»Ñ¤â
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥®¥ã¥Ã¥×ËþºÜ¤Î¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¥á¥¤¥¥ó¥°¥«¥Ã¥È¡¿¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¥Õ¥©¥È¡¿MV①～⑤
Snow Man¸ø¼°Instagram¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
Snow Man¤Ï¹õ¥¹ー¥Ä¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ÇÅÐ¾ì¡£
Æú¿§¥é¥¤¥È¤Î¾å¤Ç9¿Í¤¬¥Ó¥·¥Ã¤ÈÍÙ¤ë»Ñ¤ä¡¢¶µ¼¼¤Ç´ù¤ËÏÓ¤òÁÈ¤ó¤ÇºÂ¤ë¥¥ê¥ê¤È¤·¤¿5¿Í¤Î»Ñ¡¢SP¤Î¤è¤¦¤Ê3¿Í¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò³°¤·¥¹ー¥×¤òÌ£¤ï¤¦°¤ÉôÎ¼Ê¿¤Î»Ñ¡£
²ñ¼Ò¤ÎÁëºÝ¤Ç¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤ò¼ê¤Ë¤Û¤Ã¤È°ìÂ©¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿¡¢Ìîµå¾ì¤Ç¥á¥ó¥Ðー¤¬½Ä°ìÎó¤ËÊÂ¤ÖÃæ¡¢º´µ×´ÖÂç²ð¤¬Âç¤¤¯¸ý¤ò³«¤±¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¡¢ÀÄ¤¤ÇØ·Ê¤ÎÃæ¥Ýー¥º¤ò·è¤á¤ë¹çÀ®Á°¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¡¢MV¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥á¥¤¥¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Â¿¿ô¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÃæÆÇÀ¤¢¤Ã¤ÆºÇ¹â¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ªSnow Man¸ø¼°X¤Ç¤Ï3¿Í¤º¤Ä¤Î¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¥Õ¥©¥È¤â¸ø³«Ãæ¡£