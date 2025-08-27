今年6月に引退した元人気セクシー女優が、業界入りの意外なきっかけを赤裸々に語り、視聴者に衝撃を与えている。

【映像】「ちょっと荒れ果ててた」20歳・デビュー当時の天使もえ

ABEMAで配信中の『愛のハイエナ4』は、“愛”をテーマに人間の『欲望』をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく遠慮を知らないドキュメントバラエティ。ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）がMCを務め、さらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）がレギュラー出演している。8月26日に配信された回では、ゲストにレジェンド女優・初音みのり（37）と今年6月に引退した元セクシー女優・天使もえ（31）を迎えてのトークが展開された。

番組中、「どういうきっかけでこの世界入られたんですか？」という質問が投げかけられると、天使は業界では一般的な「スカウト」ではなく、「私の場合は自分で事務所の方に志願したタイプ」と驚きの答えを返した。さらに志望動機については「3割好奇心、3割自暴自棄、あとは『めちゃくちゃ性行為できる仕事したい』」と衝撃の内容を赤裸々に語った。

「その前に何があったん？」という森田の質問に、天使は「ちょっと荒れ果ててまして」と答え、当時の精神状態をほのめかした。屋敷が「もうすごいしたかったんすか？」とさらに質問を重ねると、天使は「それをしてお金もらえるっていいなって」とデビュー当時の率直な思いを告白していた。