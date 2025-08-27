世界陸連公式インスタグラムで

9月13日に東京で開幕する陸上の世界選手権（世界陸上）を前に、スペイン女子のジュリア・リロが来日。ワールドアスレチックス（WA）のインスタグラムに登場して、これまで様々な情報を発信してきた23歳は今回、“トラウマ級”の体験を報告している。

女子800メートルをメイン種目とするリロは、WAの公式インスタグラムで東京観光する姿を見せてきた。あまりにも高機能な日本のトイレに驚き、東京での食べ歩きで「10円パン」やクレープを堪能するなどしてきたが、今回は恐怖のアトラクションに挑戦した。

「これは心臓の弱い方にはお勧めしない ジュリア・イン・トーキョーのエピソード3では、ジュリア・リロがあなたをトーキョータワーに連れていく。そして大物映画スターに遭遇」とWA公式インスタグラムがつづる中、リロが訪れたのは東京タワーだ。

「世界陸上選手権でアドレナリンが足りないなら、いつでもここに来たら良いと思うわ」とリロ。VRによる高さ333メートルからのバンジージャンプ体験（大人1400円）で「オーマイガー！ ノー！」と絶叫し、「トラウマになったわ」と苦笑いを浮かべた。

その後は階段で東京タワーを下りて地下鉄で移動。歌舞伎町の新宿東宝ビルに設置されたゴジラの頭部（ゴジラヘッド）を、驚きながら見上げていた。



（THE ANSWER編集部）