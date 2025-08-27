ブラックバーン大橋祐紀が今季初ゴールも、スコアボードに名前が表示されず

イングランド2部ブラックバーンのFW大橋祐紀は現地時間8月23日のリーグ戦第3節ハル・シティ戦（3-0）に先発出場し、左からのクロスを押し込んで今季初ゴールをマークした。

試合終了間際に途中交代をした大橋だが、ベンチへ下がる際のリアクションが注目を集めていた。

大橋は1点リードで迎えた後半3分、左サイドのMFライアン・ヘッジスからの高速クロスを身体に当てて押し込み、今季3試合目で初ゴールを記録した。その後、さらに追加点を奪ったブラックバーンは敵地で今季初白星を挙げる結果となった。

大橋は後半41分にFWマクタール・ゲイェと途中交代となった。すると、大橋はピッチから出てベンチへ下がる際に第4の審判員にジェスチャーを交えて抗議していた。どうやらスクリーンに表示されたスコアボードに、得点者として自分の名前がなかったことを指摘していたようだ。大橋はチームメートに対しても、自分のお腹を叩いて自分がゴールを決めたとアピールし、周囲の笑いを誘っていた。

クラブの公式Xは「ユウキはスコアボードに2点目のゴールが彼の得点として表示されず、不満を持っていた」と大橋が抗議する様子を動画で公開。ファンからは「素晴らしい闘争心だ」「素晴らしいキャラクター」「ユウキが正しい」といったコメントが寄せられるなど反響を呼んでいた。（FOOTBALL ZONE編集部）