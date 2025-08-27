「Tシャツ似合わない」→ 諦めないで！【GU】40・50代がマネしたい♡「おしゃれコーデ」

「カジュアルなTシャツがなんだかしっくりこない……」そんなミドル世代は、おしゃれなスタッフさんのスタイリングをお手本にしてみて。今回は【GU（ジーユー）】の人気スタッフ、Natsukiさんが提案している、Tシャツを取り入れた上品なスタイリングに注目しました。合わせるアイテム次第でグンと大人っぽい雰囲気に仕上がるので、ぜひ真似してください。

清潔感のあるカラーで好感度アップを狙って

【GU】「コットンスムースクルーネックT」\990（税込）

カジュアルが苦手なミドル世代も、コンパクトでスッキリとしたシルエットの無地Tシャツならトライしやすいかも。こなれ感のあるオリーブカラーのTシャツに清潔感のあるオフホワイトのパンツを合わせれば、爽やかで好印象なコーデに。華奢なポインテッドトゥのシューズで足元をきれいめに演出して、上品な雰囲気をキープするのがポイント。

ナロースカートを合わせて大人の品格アップ

こちらのコーデでは色違いのホワイトをセレクト。ネイビーのナロースカートを投入すれば、一気に大人ムードにシフト。スラリと縦ラインが強調されるシルエットで、ミドル世代に似合うきれいめのスタイリングが完成します。足元にはあえてスニーカーを合わせて、スポーツミックスな最旬ルックに。なめらかなベロア素材のスニーカーなら、カジュアルながらも上品さをまとえるはず。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M