これは争奪戦の予感ッッ！（汗）【3COINS】天然素材がオシャレ♡「インテリア収納」

お部屋の垢抜けを目指しつつスッキリ整理整頓したい時は「インテリア収納」に頼りませんか？【3COINS（スリーコインズ）】では天然素材の“シーグラス”が使われた、見映えもバッチリなアイテムが登場中。取り入れるだけで優しげな雰囲気をプラスしてくれそうです。今回は生活感も抑えられそうなバスケット & ボックスをご紹介します。

落ち着いた色合いの「持ち手付きバスケット：M」

小物入れに便利な、編み目が模様のように映えるおしゃれなバスケット。公式サイトによると「シーグラス」が使われた「天然素材」で作られており、落ち着いた優しげなベージュカラーが、空間によく馴染んでくれそうです。お値段は\1,100（税込）。バスケットは高さがある分、ほどよく中身を隠せそうなところも魅力的です。

中身を完全に隠せる！「フタ付きボックス」

フタをすれば完全に中身を隠してくれるこちらも必見。生活感もグッと抑えてくれそうなアイテムは、より垢抜けた空間を目指したい時にうってつけです。公式サイトによれば「軽くて丈夫なシーグラスは天然素材ならではの温かみ」があるらしく、編み目が映えるデザインもおしゃれ。柔らかで優しげな雰囲気を添えてくれそうです。お値段は\550（税込）。カラーはアイボリーとブラックの2種類があるので、2つ並べても可愛いかもしれません。

