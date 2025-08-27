柿澤勇人×ウエンツ瑛士×木南晴夏による音楽ユニット・カキンツハルカ、来年に本格始動 大阪・神奈川・愛知・三重でライブ開催決定
俳優・柿澤勇人、ウエンツ瑛士、木南晴夏による音楽ユニット・カキンツハルカが、本格的なライブ活動を開始する。昨年に結成された同ユニットは、ミュージカル『ブラッド・ブラザーズ』（2022年）での共演をきっかけに誕生。一夜限りで開催された『カキンツハルカ Billboard Live 2024』は大盛況を収める。舞台、映画、ドラマなどで活躍する3人が、ジャンルを越えた表現力と歌唱力を生かし、ミュージカルナンバーからポップスまで幅広い楽曲を披露するステージを展開する。
【写真】一夜限りのライブ『カキンツハルカ Billboard Live 2024』の模様
公演は、来年1月10日の大阪・枚方市総合文化芸術センター 関西医大大ホールを皮切りに、神奈川・KT Zepp Yokohama、愛知・小牧市市民文化会館、三重・川越町あいあいホールと続く。
バンドメンバーには、兼松衆（ピアノ）、須原杏（バイオリン）、外園一馬（ギター）、寺尾陽介（ベース）、工藤明（ドラム）、倉沢大樹（エレクトーン）らが参加。1月31日の愛知公演のみ、坂本有正がエレクトーンを担当する。
■『カキンツハルカ LIVE 2026』開催日程
・2026年1月10日（土） 大阪・枚方市総合文化芸術センター 関西医大大ホール
・2026年1月15日（木） 神奈川・KT Zepp Yokohama
・2026年1月16日（金） 神奈川・KT Zepp Yokohama
・2026年1月31日（土） 愛知・小牧市市民文化会館
・2026年2月1日（日） 三重・川越町あいあいホール
