突然後ろから驚かされたら、思わず飛び上がってしまう人も多いことでしょう。そんな体験は、どうやらわんちゃんにもあるようです。背後からカニに忍び寄られたわんちゃんの光景は129万再生を突破。「お互い気まずそうｗ」「びっくりするの可愛いすぎる」とコメントが寄せられ、わんちゃんの可愛らしい反応に、思わず笑顔になってしまう人が続出しています。

【動画：廊下で寝ている犬の後ろに、突然『カニ』が出現→ビックリするかと思ったら…予想外の『まさかの反応』】

ワッチ君の背後に忍び寄る"カニ"

予想外の出来事に驚いてしまう柴犬の姿が投稿されたのは、Instagramアカウント『port1216』。ある夏の日、柴犬のワッチ君は廊下に横たわって寝ていたのだそう。きっと、廊下のひんやりとした冷たさを堪能していたのでしょう。

足を投げ出して、気持ち良さそうにくつろいでいたワッチ君。そんなワッチ君に、思いがけないハプニングがやってきました。それは、おうちの中に迷い込んでしまった"カニ"。カニは少しずつ、しかし着実にワッチ君の方へと歩み寄ってきます。

そんなことを知らないワッチ君は、自分にカメラを向けている飼い主さんを不思議そうに見つめていたそう。自分にひっそりと近づいてくるカニに気づいた時、はたしてワッチ君はどのような反応を見せてくれるのでしょうか？

カニに気が付いたワッチ君は…

少しずつ前へ進んでいったカニは、とうとうワッチ君の頭のすぐ後ろまでやってきました。そして、カニがワッチ君に触れた瞬間…ワッチ君は驚いた様子で体を起こし、カニの方へ視線を向けたそう。

そして、目の前にいるものの正体を確認するように、カニを見つめていたといいます。寝ていたところを起こされたため、寝ぼけていたのでしょうか？愛らしいその様子にキュンとしてしまいます。

再びお昼寝に入るワッチ君

カニにぶつかられて思わず飛び起きたワッチ君。しかし、ワッチ君は吠えたり追い返したりするような素振りはせず、そっとカニから視線を外したといいます。

そしてドキドキが収まると、ワッチ君は何事もなかったかのように再び目を閉じて眠りについたそう。すぐに平常心に戻れるワッチ君の順応力に感心してしまいます。

人も突然後ろから驚かされたらびっくりしてしまいますが、そんな人とそっくりな反応を見せるワッチ君の姿には、共感する声が寄せられることに。正体が分かったとたん、すぐにお昼寝モードに切り替えられるワッチ君の姿に癒やされてしまうと、笑顔になる人が続出したのでした。

カニが頭にぶつかって驚くワッチ君の光景には、「なーんだカニかって寝るの強すぎるｗ」「あんまり気にしてないの可愛い（笑）」「ワッチ君もカニさんもビックリしてましたねｗ」と感想が寄せられることに。

Instagramアカウント『port1216』では、そんなワッチ君の日頃の様子や、飼い主さんの近況が投稿されています。

ワッチ君、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「port1216」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。