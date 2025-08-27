「なんでズボン履いてないの!?」韓国女性芸人が“あられもない”姿に…知的な大胆スタイルに反響続々【PHOTO】

韓国のお笑い芸人メン・スンジが驚きの姿でファンを驚かせている。

【写真】メン・スンジの“メロン”のような胸部

メン・スンジが最近自身のインスタグラムに投稿した写真で、白シャツを大胆に結んでアレンジし、黒縁メガネを合わせた知的なルックを披露。普段は親しみやすいキャラクターだが、この日は一転してスタイリッシュかつ挑発的な一面を見せた。

とりわけ視線を奪ったのは、潔さすら感じさせるトップスの着こなしと、ボトムスを省いたかのように見えるコーディネート。思い切ったスタイルが脚線美を際立たせ、健康的でありながらもどこかキュートな雰囲気を醸し出している。

（写真＝メン・スンジInstagram）

コメント欄には「なんでズボン履いてないの!?」「暑いけど夏よ去らないで」「ますます露出がすごくなる…」といった驚きと称賛の声が相次いだ。

芸人として培ったユーモアに加え、ファッションアイコンとしての可能性を感じさせる今回の投稿。ファンからは「次はどんなスタイルを見せてくれるのか」と、さらなる更新に期待する声も寄せられている。

◇メン・スンジ プロフィール

1986年5月12日生まれ。本名はキム・イェスル。2013年のMBC第20期公開採用のコメディアンとしてデビューした。バラエティ番組『無限に挑戦』のとあるコーナーで、路上で表情ひとつ変えずに厚かましく質問するリポーターとして活躍して注目を集めた。『セクションTV芸能通信』『チンチャサナイ』などに出演。優れたビジュアルでも知られ、2022年にはデート1回で5億ウォン（約5000万円）を渡すという“パパ活”の提案を一蹴し、話題になったことも。