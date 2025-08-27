「ドライヤーしてると、『とろろも！ とろろも！！』って一生言ってくるので、いつまでも乾かない私の髪」



【写真】ドライヤーの風を胸元に受けると…ハートマークがくっきり♡

飼い主のXユーザー・ポメックスのとろろくん（@monaka_0507）は、そんなため息混じりのコメントを添えて1枚の写真を投稿しました。そこに写っていたのは、愛犬「とろろ」くん（2歳・男の子）。二足立ちになり、ドライヤーの風を胸いっぱいに受けながら、満面の笑みを浮かべています。



胸元の毛は風でふわっと広がり、まるでハートの形にーーその風圧を楽しむかのようなとろろくんの笑顔に、思わず「かわいい！」と声を上げたくなる瞬間です。



この微笑ましい光景は公開されるやいなや瞬く間に5.2万件超の“いいね”を集め、多くの人の心をわしづかみにしました。果たして、とろろくんがドライヤーに夢中になった理由とは？ 飼い主さんにお話を伺いました。



◼️ドライヤー好きの秘密はお風呂時間にあり

ーーとろろくんがドライヤーをねだるようになったきっかけを教えてください。



「最初はお風呂を怖がっていました。そのため、家族みんなで盛り上げたり、おやつをあげたりして、お風呂に慣れてもらえるよう工夫していた時期があります。その後はお風呂が好きになり、ドライヤーもその延長線上で好きになったのだと思います。夏も冬もお風呂に入るのが好きで、特に胸毛周りや耳周りに当たる風が気持ち良いようです」



ーーこの光景を見たときの感想は？



「楽しそうでかわいいなと思いました」



ーーこのあと、どうなりましたか。



「何度か“アンコール”されました」



ーーとろろくんは、ほかにもご家族の行動に参加したいとアピールすることはありますか。



「基本、何にでも参加したがりです。洗濯にもついてきますし、宅配便取りに行ったりダンボール開ける時ですら見にきます」



リプ欄には驚きや共感の声が次々と寄せられ、盛り上がりを見せました。



「かわいすぎる」

「お茶目でかわいい」

「ドライヤーを怖がっていない…だと…！？」

「ドライヤー大丈夫なのね…嫌がる子多いのにね」

「胸毛がハートマークみたくなるんですねかわいい」

「ドライヤーの風圧で毛がすごいことにw 風が気持ちいいのかな？」

「ドライヤー当てたら胸毛そうなるんですねw ほんとにお茶目でかわいい」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）