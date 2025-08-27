死ぬことは本当に怖いのか…「死後の世界」があると思うことで安心する人たち

じつは、いつの間にか日本は「単独（ひとり）世帯が一番多い」国になっていたことをご存知でしょうか。

今、ひとり世帯の現代人が密かに気になっている「ひとりで死んだらどうなるのか？」「死ぬ前に何をしておけばいいのか？」「死亡届の「届出人」は誰がなるのか？」「引き取り手のない遺体はどうなるのか？」……

注目の新書『おひとりさま時代の死に方』では、意外と知らない制度のことから誰にも聞けない悩みまで、国内外メディアから取材殺到の第一人者がぜんぶ答えます！

【推薦、続々！】

樋口恵子さん「この本を読めば、ひとりでも幸せに死んでいける！みんなが安心できる本です」

高橋源一郎さん「人は誰もが死ぬ。ぼくもあなたも。わかっているのはそれだけ。どうやって？ どんなふうに？ ならば井上さんに訊ねよう。きっとすべてを教えてくれるから」

（本記事は、井上治代『おひとりさま時代の死に方』の一部を抜粋・編集したものです）

死後の世界があると思うことで死が怖くなくなる

エンディングセンターの会員から「死んだら桜になる」とか「あちらに行って遊びましょう」という話が聞けたが、本当にそう信じているのだろうか。

私がおこなった「桜葬」に関する会員意識調査によると、「魂は樹木に宿る」と信じている人は12.8％でしかなく、最多は「そう思いたい」の41.9％であった。

また、「生前に墓を核として皆が集い、さまざまな絆ができたら、死後の世界が楽しいと思いますか」の質問に、「死後の世界があって、生前に知り合った人と近所づきあいができて楽しそう」という回答は7％しかなく、「死後の世界があるかどうかわからないが、生きているときにそう思うことで安心できる」が57％だった。

この結果がわかって、会員にインタビューをすると、「最期を考えると不安じゃないですか。死は考えたら恐怖だけれども死んだら楽と思いたい」と語った。

多くの人は、実際に死んで樹木になるとか、死後の世界があると確実に信じているわけではない。生きている今、そう考えることによって安心、怖くないと思おうとしていることがわかった。

死をも超えた将来を見出し、死をも超えた他者を見出して、最晩年を生きている。墓友活動は、弱くなった家族機能を補うだけでなく、自ら死後の時間や死後の仲間を想定することによって、今を少しでもたくましく生きようとしている姿なのである。

私はそれを、緩和ケア病棟で他者から受けるケアと違って、自分たちで考え創造している点で「セルフ・スピリチュアルケア」と名付けている。

本記事の抜粋元『おひとりさま時代の死に方』では、「親や自分のお墓をどうするか」「死後の手続きには何が必要なのか」、第一人者が平易に解説しています。ぜひお手にとってみてください。

【つづきを読む】多くの人が意外と知らない、ひとりで死んだらどうなるのか「不条理な現実」