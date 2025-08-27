¡Ú¥ß¥ê¥¿¥ê¡¼¡Û¡Ö37Ðµ¡´ØË¤¤ò¼Í¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¥É¥«¥ó¡¢¾×·â¤¬¡×¡Ä¡ª Î¦·³¥Æ¥¹¥È¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡Ö¼êµ¡×¤¬ÌÀ¤«¤¹¡ÉÆó¼°Ê£ºÂÀïÆ®µ¡¡É¡ØÅËÎ¶¡Ù¤ÎÁÔÀä³«È¯ÈëÏÃ ¡ÚÆüËÜ·³¡Û
Àè¤ÎÂçÀïÁ°¡¢Îó¶¯¤Î¶õ·³¤Ç¤ÏÁÐÈ¯ÀïÆ®µ¡¤Î³«È¯¤¬¥Ö¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò2¸ÄÁõÈ÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ç½ÐÎÏ¤¬ÇÜ¤Ë¤Ê¤êÂ®ÎÏ¥¢¥Ã¥×¤¬²ÄÇ½¡¢ÂçÅëºÜÎÌ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄ¹µ÷Î¥¿Ê¹¶¡¢½ÅÉðÁõ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¤«¤é¤À¡£¤¤¤ï¤ÐËüÇ½ÀïÆ®µ¡¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï³¤·³¤¬¡Ö·î¸÷¡×¡¢Î¦·³¤¬Æó¼°Ê£ºÂÀïÆ®µ¡¡ÖÅËÎ¶¡×¤ò³«È¯¤·¤¿¡£¤½¤Î¡ÖÅËÎ¶¡×¤òÂçÆÃ½¸¤·¤¿¥ß¥ê¥¿¥ê¡¼»ï¡Ö´Ý¡×10·î¹æ¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÁá¤¯¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¿·±ÔÀïÆ®µ¡¤Î³«È¯¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿Î¦·³¤Î¥Æ¥¹¥È¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¹Ó¼¬µÁ¼¡»á¤Î¼êµ¡Ö»ä¤¬¥Æ¥¹¥È¤·¤¿¹ÓÉð¼Ô¡ØÅËÎ¶¡Ù¡×¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¿··¿ÀïÆ®µ¡¤ò¼ÂÍÑ²½¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¶ìÏ«¤¬¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼Ø¤ÎÀ¸»¦¤·¤Î¾õÂÖ¡×¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ»È¤¤Æ»¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«
¾¼ÏÂ16Ç¯1·î¡¢¤½¤Î¤³¤í¡ÖÅËÎ¶¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ä¹¤¤´Ö´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤°¤º¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¥-45¡Ê¡ÖÅËÎ¶¡×¡Ë¤â¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¥Ï-25¤Ë´¹Áõ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¡¦¥È¥é¥Ö¥ë¤âÄ¾¤ê¡¢Ê£ºÂÀïÆ®µ¡¤È¤·¤Æ¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÃÊ³¬¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤³¤ÎÊ£Àï¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»È¤¤Æ»¤¬¤â¤Ã¤È¤âÎÉ¤¤¤Î¤«¡¢Ã¯¤â¤¬·èÄêÅª¤ÊÊý¸þ¤ò¤·¤á¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤³¤Î¥-45¤ò¼Ø¤ÎÀ¸»¦¤·¤Î¾õÂÖ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢»þ´Ö¤È¿Í¤ÎÏ²Èñ¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ö»È¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤«¡¢¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤«È½Äê¤»¤è¡×¤È¤ÎÌ¿Îá¤¬¤¢¤ê¡¢»ä¤¬¼çÇ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¥Æ¥¹¥È¤ò¤ä¤êÄ¾¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬ÀµÄ¾¤Î¤È¤³¤í¡¢»ä¤â¤Þ¤À¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»È¤¤Æ»¤¬¤³¤ÎÁÐÈ¯Ê£ºÂÀïÆ®µ¡¤ËÅ¬¤¹¤ë¤«¡¢¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤Ë²Á¤¹¤ëÀÇ½¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¸«Åö¤â¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¼«¿®¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ò°é¤Æ¤Æ¾Íè¤ÎÀïÆ®¤Ë¤É¤¦»È¤Ã¤¿¤é¤â¤Ã¤È¤âÍ¸ú¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤«¡¢¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¤È¤¤¬Íè¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¤Ä¤Í¤ËÇ°Æ¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Æ¥¹¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¡Öµ¡¼ó¤¬»ý¤Á¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡×37Ðµ¡´ØË¤¼Í·â»î¸³¤Î¾×·â
¾¼ÏÂ16Ç¯½é¤á¤«¤é¥-45¤Î¥Æ¥¹¥È¤ò»Ï¤á¤¿¡£¤Þ¤ºÈô¹ÔÀÇ½¡¢Áà½ÄÀ¡¢Î¥ÃåÎ¦¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤á¤¿¡£
¿åÊ¿Á´Â®Èô¹Ô¤Ï»þÂ®500ÒÁ°¸å¤Ç¡¢Ã±Àï¤ÈÂçº¹¤Ê¤¯¡¢¤·¤«¤·¡¢¾å¾ºÎÏ¤ÏÃ±Àï¤è¤êÎô¤ê¡¢Áà½ÄÀ¤Ï¤¤¤«¤Ë¤âÂçÌ£¤Ç¡¢ÂÉ¤ÎÍø¤¤âÃÙ¤¯¡¢³ÊÆ®ÀïÍÑ¤ÎÀïÆ®µ¡¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
Î¥ÃåÎ¦¤ÎÆñ°×ÅÙ¤Ï¡¢Ã±ºÂµ¡¤ÈÁÐÈ¯Çú·âµ¡¤È¤ÎÃæ´Ö¤°¤é¤¤¤Ç¡¢¤à¤º¤«¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥ÈÈô¹Ô¤Ï¶¯ÅÙ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Î¤â¤Î¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢ÃèÊÖ¤ê¤Ê¤É¤ÏÈ¾·Â¤¬Âç¤¤¯¡¢°ú¤µ¯¤³¤·¤Î¤µ¤¤¤Îµ¡¼ó¤Î¾å¤¬¤ê¶ñ¹ç¤¬ÃÙ¤¯¡¢ÄÀ¤ß¤âÂç¤¤¤¡£
º£¤Þ¤Ç7.7Ðµ¡½Æ¤·¤«»È¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Î¦·³¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¡ÖÅËÎ¶¡×¤Ë¤Ä¤±¤ëÂç¸ý·Âµ¡´ØË¤¤¬¤Ê¤¯¡Ê13Ð¤Ï¸¦µæÃæ¡Ë¡¢¤½¤³¤ÇÃÏ¾å¤ÎÂÐÀï¼ÖÍÑ37ÐË¤¤ò¤È¤ê¤¢¤¨¤º¹Ò¶õÍÑ¤ËÄ¾¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤òµ¡ÂÎ¤ÎÆ¹ÂÎ²¼Éô¤ò¤¨¤°¤Ã¤Æ¼è¤ê¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤ä¤¬¤Æ¤³¤Îµ¡´ØË¤¤òÁõÃå¤·¤¿¡ÖÅËÎ¶¡×2µ¡¤Ç¡¢ÌÀÌîÈô¹Ô¾ì¤Ç¤Î¼Í·â»î¸³¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
½é¤á¤Æµ¡¾å¤«¤é37Ðµ¡´ØË¤¤ò¼Í¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤½¤Î¾×·â¤¬Âç¤¤¯¡¢¥É¥«¥ó¤È¤¤¤¦¤¿¤Ó¤Ëµ¡¼ó¤¬»ý¤Á¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤Þ¤º¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ1ÆÍ¿Ê¹Ô¤Ë¤ï¤º¤«1¡¢2È¯¤·¤«¼Í·â¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¹Ò¶õË¤¤È¤·¤Æ¤Ï²¿¤È¤·¤Æ¤â¤â¤Î¤¿¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¸å¤Ë£Â-17½ÅÇú°Ê¾å¤ÎÈô¹Ôµ¡¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢13Ð¤ä20Ð¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Íî¤È¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¸«Ä¾¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
±ýÉü±¿¹Ò»î¸³¤Ç¤¢¤ï¤ä¡ÖÁøÆñ¤Î´íµ¡¡×
±óµ÷Î¥ÀïÆ®µ¡¤È¤·¤Æ¤Î¹ÒÂ³»î¸³¤Ï¡¢²£ÅÄ¡ÁÂÀÅáÀö´Ö¤Î±ýÉü±¿¹Ò»î¸³¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£»î¸³¤Ë¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â6µ¡¤°¤é¤¤¤ÏÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º£´µ¡ÊÔÂâ¤Ç¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¡£
±ý¹Ò¤Ï4000£í¤Î¿Ê¹¶¹âÅÙ¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤¬¡¢µ¢¹Ò¤Î¤È¤¤Ï£²·î¤Î°Å·¸õ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
±À²¼500¡Á600£í¤Î¹âÅÙ¤ÇÀ¥¸ÍÆâ³¤¤Î¹â¤¤Åç¤ò¤µ¤±¤Ê¤¬¤éÂçºåÏÑ¤Î¾å¶õ¤ËÍè¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢»ëÅÙ¤â¤¹¤Ã¤«¤ê°¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤·¤Æ±À¹â¤â¤µ¤é¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤Ë¤â¹ß¤ê½Ð¤·¤½¤¦¤ÊÅ·¸õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
À¸¶ð»³·Ï¤òËÌ¤Ë±ª²ó¤·¤Æ¡¢ÆàÎÉÊ¿Ìî¤«¤éÎë¼¯¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤¬±Û¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢ÆîÅì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯Èô¹Ô¤·¡¢¤ä¤Ã¤ÈÆîÉô°ËÀªÊ¿Ìî¤Î¾å¶õ¤Ë½Ð¤é¤ì¤¿¤Î¤ÇÌÀÌî¤ËÃåÎ¦¤·¡¢Ç³ÎÁ¤òÊäµë¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¡¢¡Ö½Ù²ÏÏÑ¤«¤éÅì¤ÏÅ·¸õ¤¬¤È¤¯¤Ë°¤¤¤Î¤ÇÈô¹Ô¤òÃæ»ß¤·¤Æ¤Ï¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥³¡¼¥¹¤Î¹ÒË¡¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤ÏÄ¶°ìÎ®¤ÎÏ¢Ãæ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢½ÐÈ¯¤ÎÌ¿Îá¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Ï¢Ãæ¤Ï»ä¤ËÍ¦¤ó¤Ç¤Ä¤¤¤ÆÍè¤¿¡£
½Ù²ÏÏÑ¤Þ¤Ç¤Ï¤É¤¦¤ä¤éÍè¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤«¤é¤ÎÈ¢º¬»³·Ï¤ÏÆîÊý¤Þ¤Ç±«±À¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤Ø¤Ð¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¤â¤Ï¤äÃ±µ¡¹ÔÆ°¤ò¤È¤é¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
°ËÅìÉÕ¶á¤Î»³¤ÎÄã¤¤¤È¤³¤í¤ò¤Í¤é¤Ã¤ÆÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢±ÀÃæ¤Î¿åÊ¿ÌÕÌÜ·×´ïÈô¹Ô¤ò10Ê¬¤°¤é¤¤¤·¤Æ¤«¤é¡¢¹âÅÙ¤ò²¼¤²¤¿¡£¹âÅÙ·×¤¬70¡Á80£í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤ÈÁêÌÏÏÑ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤È¤Ï¤«¤¹¤ó¤Ç²¿¤â¸«¤¨¤Ê¤¤¡£
¿ÊÏ©¤òÅìËÌÅì¤Ë¸þ¤±¡¢³¤ÌÌ¤¹¤ì¤¹¤ì¤ËÈô¤Ö¤È¡¢²ßÊªÁ¥¤¬´ãÁ°¤Ë¸½¤ï¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Î¿¿¾å¤òÈô¤Ó¤Ì¤±¤Æ¡¢Ê¿ÄÍ¤«¤é¤Þ¤Ã¤¹¤°Î¦ÃÏ¤ò¤Ï¤¦¤è¤¦¤ËËÌ¾å¤·¡¢È¬²¦»Ò¤ÎÆîÊý»³Äº¤ÎÌÚ¤ò¤³¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÀã¤ÎÀÑ¤â¤ëÈô¹Ô¾ì¤Ë¤¹¤Ù¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
1930Ç¯Âå¤Î¡ÖÆüËÜ·³¡×¡¢¤¢¤ë¡É¿·ÊÆ¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡É¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤¿¡Ö°Õ³°¤¹¤®¤ëºÎÍÑ»î¸³¡×¤ÎÃæ¿È¡Ä¡ª ¤Ê¤ó¤È¡ÖÀê¤¤»Õ¡×¤Ë¤è¤ë¡ÉÀ³Ê´ÕÄê¡É¤¬·è¤á¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿
