【女子ゴルフ】2020年代に韓国女子勢の勢いが衰えた「ギョッとする理由」

渋野日向子が42年ぶりにメジャー制覇を成し遂げたのも今は昔。この2年間で日本人選手は4度もメジャーで勝っている。躍進の背景を解説する。

前編記事『【女子ゴルフ全盛期】「父は未経験」…山下美夢有が全英女子で優勝できた「納得の理由」』より続く。

日本勢が海外で快進撃

全英女子では山下の快挙とともに、日本勢の活躍も話題となった。2位タイに勝みなみ（27歳）、4位タイに竹田が入ったが、大会初日は日本勢6人がトップ10入りして世界を驚かせた。

今大会に限らず、日本人選手は海外で結果を出し続けている。今季は西郷真央（23歳）がメジャーのシェブロン選手権、岩井千怜（23歳）がリビエラマヤオープンで優勝。昨年は笹生優花（24歳）が全米女子オープン、古江彩佳（25歳）がエビアン選手権といったメジャーを制覇。昨年と今年のメジャー10試合で日本勢が4勝と快進撃を見せている。いったいなぜなのか。

その理由の1つは日本女子プロゴルフ協会の施策にある。小林浩美会長は'13年に中期経営計画を策定し、「海外メジャーで勝てる選手の育成」を目標に掲げた。それまで日本ツアーでは3日間競技が主流だったが、米ツアーに合わせて4日間競技を増やした。

さらに、茂木宏美、諸見里しのぶ、馬場ゆかりなどのプロゴルファーをコースセッティングに登用。シビアな位置にカップを切るなど、集中力と体力、技術と対応力が選手たちに求められるようになった。

そしてもう一つは、選手の意識が大きく変化したことだ。女子ゴルフブームの立て役者でもある宮里藍は、かつて米ツアーに進出して世界ランク1位に上り詰めた。当時の宮里の活躍を見て育った世代が、米ツアーを主戦場にしている。

そして大きな刺激となったのが、'19年の全英女子オープンで42年ぶりの日本人メジャー制覇を成し遂げた渋野日向子（26歳）である。同世代の選手たちは「自分も戦える」と確信を持つようになっていった。

韓国勢の存在感が薄れた理由

米ツアー賞金女王（'09年）で世界ランク1位にもなった申ジエに、日本選手の成長について話を聞いたことがあった。

「日本ツアーには確かな実力を持った選手が多かったので、あとは強い気持ちで挑むだけ。もっとうまくなりたい、成長したいという向上心の強い選手が出てきているのは、私にとってもうれしいことです」

しかし一方で、米女子メジャー優勝者を「20人」輩出し、勝利数は「36勝」と圧倒的な成績を残してきた韓国勢の存在感が薄れつつある。今年はメジャーの優勝者もいない。

これは韓国の若手選手が米ツアーを目指さなくなったことが関係している。韓国女子ツアーは近年、試合数と賞金額が増加し、活況を迎えている。昨年は年間獲得賞金の1億円超えが初めて4人も誕生した。つまり、米国や日本に出なくても、国内で結果を残せば十分に稼げるため、海外ツアーに出なくてもいいと考える選手が増えているのだ。

今季、米ツアー1年目の日本人選手が5人に対し、韓国人選手は3人。この点について、申ジエは「韓国の若い選手たちもどんどん世界に挑戦してほしい」と願っている。

韓国勢の停滞の裏で、米ツアーメジャー優勝の「常連国」へと変貌を遂げつつある日本勢。山下は今回のメジャー制覇で、日本人選手としては最上位の世界ランク6位に浮上。宮里以来となる世界ランク1位も現実味を帯びてきた。今、日本女子ゴルフの黄金時代が始まろうとしている。

取材・文／金明碰（キム・ミョンウ）（スポーツライター）

【こちらも読む】日本相撲協会「ドロ沼権力争い」の裏側…ここにきて「定年延長案」がリークされた本当の理由

「週刊現代」2025年09月01日号より

【こちらも読む】日本相撲協会「ドロ沼権力争い」の裏側…ここにきて「定年延長案」がリークされた本当の理由