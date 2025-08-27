【ジャングリア沖縄】「100億円規模の赤字になる」「悪評が多すぎる」…専門家が危惧する遊園地業界への「知られざる悪影響」

7月25日に沖縄北部に「ジャングリア沖縄」がオープンして早一ヵ月が経った。「《ガラガラになる可能性も》「類似の施設が多すぎ」…専門家が「ジャングリア沖縄」の失敗を断言できるワケ」で解説してもらった日本遊園地学会の会長である塩地優さんに、改めてジャングリアの今後について話を聞いた。

100億円レベルの赤字になる

――一方で運営元の刀の動静を見ると、なにかアトラクションの改善策を講じるような動きは見られません。どちらかといえば強気な姿勢を貫いています。

塩地 やはり露出が多いうちに、アトラクションの質に難ありと指摘されていることや、キャパシティ不足の問題について「我々の落ち度だった」と認めたうえで、「改善の過程を見に来てほしい」とするような、謙虚な対応をすべきだったと感じています。そうしておけば、だいぶ印象は違ったと思います。

――2年目以降の動静はどう見ていますか。

塩地 おそらくこのままでは赤字になる。イマーシブ・フォート東京と同じレベルの赤字になると、施設の規模からいえば100億円レベルの赤字になるはずです。ただ、残されているであろうキャッシュを考えれば、100億の赤字には耐えられないでしょう。そうなると100億円規模の追加融資が必要になります。ジャングリアには商工中金や琉球銀行を含め14の金融機関が融資をしています。その金額は411億円程度です。中心となっている商工中金や琉球銀行は、融資力のあるメガバンクではありません。つまり悪評が立ってしまったこともあって、追加融資が実現される可能性は低い。

そうなると資金面で現在の規模を維持できなくなり、縮小が始まります。ジャングリアにはかなりオペレーションコストがかかっています。メインアトラクションの一つである、「DINOSAUR SAFARI」では誘導するスタッフのほかに演者もいます。

終わった後に写真撮影ができるのですが、そこにもスタッフがいる。もう一つのメインアトラクションである「FINDING DINOSAURS」も、アトラクション冒頭では来場客8人に対しガイドが1人ついていて、途中から2人に増えます。とにかくジャングリアは人を使っているのです。誘導などのスタッフから切り詰めていくことになるでしょうが、そうするとパーク全体の満足度が下がっていくことは想像に難くありません。

さらに経営状況が悪くなり、また規模を縮小せざるを得なくなる。そんな悪循環に陥ってしまう、最悪のシナリオに進む可能性も否定できない状況です。

「悪評」が多すぎて延命も難しい

――良いシナリオがあるとすればどのようなものがありますか。

塩地 非常に厳しいと思います。9月以降に何とか持ち直し2年目に入れたとて、1年目以上の成果を出せるのか。2年目のテーマパークは本当に話題ができにくい。まず、先ほどから新しいアトラクションができるかどうかがポイントとお話ししていますが、新しいアトラクションができたとしてもメディアは来ません。

「イマーシブ・フォート東京」をはじめ、首都圏にあるテーマパークでもメディアは来ないのですから、沖縄まであえて行くとは思えません。

エリア単位で大規模なアトラクションを新しくオープンし、どんどんと拡張し、開業からここまでのようにメディアを呼び露出を増やしていくのがベストです。ですが、おそらく難しい。

実施するには数百億単位のおカネもかかります。その原資を稼ぎ続けるのはジャングリアのような年間来場者数100万人規模のテーマパークでは至難の業です。

――そうなると、低迷は続きながら、いわば延命されるような形で経営が続くわけですか。

塩地 そうではあるのですが、おそらく、さまざまな「悪評」が出てしまったことで延命も難しくなると思われます。銀行も株主も現実を理解してしまいましたから。

――となると現実的にはどのようなシナリオをたどることになりそうでしょうか。

塩地 経営が行き詰った場合、融資をしている銀行側が考えるのは、抵当に入っている土地の貸借権をジャングリアの運営元であるジャパンエンタテインメントから取り上げ、そこに何かしらノウハウのあるコンサルと資金力のある事業主体を入れることでしょう。そしていったん債務整理をして新たにお金を入れる。そうして盛り返しを図る。

遊園地業界にも大きな悪影響

――そんな火中の栗を拾いに行くようなことをするコンサルはいるのですか。

塩地 現実的にはいないと思います。ただ、刀には大和証券グループが出資しています。大和の傘下には、ネスタリゾート神戸を経営するサムティもいる。もちろん、ただ延命させるための投資をすることはないでしょう。株主から反感を買いますから。そこでコンサルを入れて対策を講じる。こういった形はあり得るのではないかと思っています。

――今後成功するにせよ失敗するにせよ、ジャングリアの存在がテーマパーク業界や沖縄県に与える影響も大きいのではないかと思います。

塩地 テーマパーク・遊園地業界で言えば、目下横浜市にある「米軍旧上瀬谷通信施設」の再開発事業の一環として「KAMISEYA PARK」というテーマパークを作る案件が注目を集めいています。おそらく、ジャングリアの存在は悪い方向に影響するでしょ う。まず、住民が嫌がる。沖縄で失敗したのになんでまたテーマパークを作るのだという話になるのは想像に難くありません。しかも、周辺エリアやインフラには、横浜市のおカネも入りますから、当然に反対意見も出る。市政にも影響するのではないかと感じています。

地元沖縄県に関しては、ジャングリアが失敗しても出資企業に与えるダメージはそこまでないはずです。せいぜい数億でしょう。また、土地の貸借権は金融機関の抵当に入っており、そこには沖縄の銀行も入っていますから、変な売られ方もしないはずです。

一番懸念しているのは現地の観光業界です。投資が動いてしまっていますから、失敗すればその分ダメージを受けます。また、元の状態に戻ってしまうことも危惧しています。これまで沖縄県北部は本部町にある「美ら海水族館」だのみの状態でした。こうした状況下でジャングリア誕生し新たな柱ができると思われていたわけですが、このままだと結局「美ら海水族館」だのみに戻ってしまいます。この点から言ってもネガティブな影響を与えると感じています。

一方でジャングリアを巡ってさまざま議論がなされたことでポジティブな影響が出ていると感じた点もあります。実は、ここまで沖縄県北部の話題が一般のメディアでなされたことはありません。ジャングリアが炎上したおかげと言っても良いかもしれません。「ジャングリアはだめかもしれないけれどもこんなに良い場所がある」と紹介してくださる方もよく目にするようになりました。

正直なところジャングリアはさまざまな要素を勘案するとテーマパークとしてはうまく行きづらいと思うのですが、存在のおかげで沖縄県北部の認知度は高まったのではないかと感じています。

