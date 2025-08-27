サンシャインシティ×『鬼滅の刃』コラボ第3弾！ 初のキーワードラリーや描き下ろしグッズなど展開へ
テレビアニメ『鬼滅の刃』とコラボレーションしたイベント「サンシャインシティ×アニメ『鬼滅の刃』全集中！ 太陽の都市伝説 第参章」が、9月5日（金）〜11月9日（日）の期間、東京・池袋にあるサンシャインシティの各エリアで開催される。
【写真】企画が盛りだくさん！ コラボイベントの詳細
■今回で3回目の開催
今回新たな描き下ろしイラストを加え開催される「サンシャインシティ×アニメ『鬼滅の刃』全集中！ 太陽の都市伝説 第参章」は、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』の公開を記念して実施する期間限定のイベント。
サンシャイン60展望台 てんぼうパークでは、スタンプラリーやオリジナルフォトスポットの設置をはじめ、巨大ガラポンを回して景品がもらえるミニゲーム、コラボメニューの提供、オリジナルグッズの販売などが行われる。
また、サンシャイン水族館では、本コラボ初のキーワードラリーや、オリジナルフォトスポットの設置、オリジナルグッズの販売を実施。いずれの施設も、グッズがセットになった「オリジナルグッズ付き日付指定入場チケット」を販売する。
さらに、専門店街 アルパとスカイレストランの飲食店ではグッズがもらえるコラボフェアが行われるほか、10月25日（土）と10月26日（日）にはアニメのキャラクターたちとふれあいが楽しめる写真撮影会が噴水広場で実施される。
