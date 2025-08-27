「友達」はいなくても大丈夫…？ 「チームワークが苦手な人」におくるコミュニケーションの「ヒント」

職場、家庭、趣味やコミュニティでのつきあいで避けては通れないコミュニケーション。「うまく意思疎通できない」「認識がすれ違っている」「話がかみ合わない」といった経験はないだろうか――。

「コミュ障のかたまり」を自認する大学教員の横道誠とYouTuberのだいまりこは、それぞれのコミュニケーション困難を乗り越えるべく、さまざまな工夫を日々実践している。驚くべきことに、ふたりはコミュニケーション困難に対して、自力のみで克服するのではなく、他者との関係性の中で「他力」的に解決しているという。

本記事では『空気が読めない大学教員と自己嫌悪のYouTuberはみずからのコミュニケーション困難にどう向きあってきたか』（翔泳社）のエッセンシャルな箇所を抜粋し、前中後編の３回にわたってお届けする。前編では「課題と人を切り離す――ホワイトボードに板書の技法」に関する知見をご紹介。

日本発の「当事者研究」

私（横道）は自助グループを十種類主宰しているんですけれども、自助グループの枠組みでなにをやっているかというと、だいたいはアノニマス系の「言いっぱなし聞きっぱなし」ではなくて、当事者研究なんです。

アメリカの社会学者トマシーナ・ボークマンという自助グループの研究者が言っていた「体験的知識」論については、すでに話題にしました（本書第３章参照）。しかし、患者の知恵を重視するという発想は、日本ではなかなか広まらなかった。状況が変わったのは、世紀の境目くらいからです。四肢まひの当事者の中西庄司さんと社会学者でフェミニストの上野千鶴子さんの『当事者主権』（岩波書店、二〇〇三年、増補新版は二〇二四年）が、女性、子ども、老人、貧困者、病人、障害者、外国人のルーツを持つ人など社会的弱者を「当事者」と呼んで、その人たちの発言権を要請したのです。

この本のなかでは、当時浦河べてるの家でまだ始まったばかりの当事者研究も紹介されています。当事者という言葉は、日本語独特でなかなか外国語に訳すのが難しいようです。英語ではローマ字で「Tojisha」とそのまま表現することが多いです。「当事者研究」を英語にすると、そのままTojisha-kenkyu、意訳するならSelf-Centered ReserchやSelf-Directed Studiesあたりになります。心理学とか精神医学に関する議論はたいてい、欧米、とくにアメリカで認知度を高めたものが日本に導入されることがほとんどなわけですが、当事者研究は珍しく日本発の取りくみです。

オープンダイアローグを生み出したフィンランドにはこれと対応するような言葉があって、「経験専門家」（kokemusasiantuntija）というそうです。英語ではExperts by Experience。専門的知識ではなく、体験的知識によって一種の専門家になっている人々というわけで、まさに「当事者」です。

人生の物語を書きなおす

当事者研究では、医療や臨床心理の世界で患者やクライエントと呼ばれている人が「当事者」として、「当事者仲間」と「苦労」の仕組みについて共同研究し、生きづらさをやわらげていきます。

ふだんは「自己研究」を進めて、定期的なミーティングで意見交換する。たとえば統合失調症の場合、「最近はＵＦＯからやってきた金星人が自分に早く死ね死ねと言ってくる、という幻聴・妄想で苦しんでいる」という状況をみんなで共有し、互いに知恵を出しあって、死なないで済む方法を考える。ミーティングルームに集まって、ホワイトボードに発言内容を板書しながら進んでいくのが、基本的なスタイルです。

このとき、「外在化」の技法が重視されます。外在化とは人と問題をわけるということ。病気の人は、しばしば症状の問題を自分の人格の至らなさだとか、努力不足だと誤認しています。主治医や家族がそう吹きこんでくるので、そう思いこまされることも多いです。それを思いきって廃止する。

外在化は、本来はナラティブセラピー（物語療法）の技法です。ナラティブセラピーは家族療法から発展したもので、クライエントを中心に家族の構成員が集まって、カウンセラーの導きのもとに、クライエントが自分の人生の物語を語っていく。その人が自分の人生として信じているものをドミナントストーリー（支配的な物語）と捉え、それをオルタナティブストーリー（代替的な物語）へとバージョンアップさせていく。その仮定で外在化が積極的に運用されているのです。

自助グループの「言いっぱなし聞きっぱなし」でも、当事者研究でも、おこなっていることは結局この「人生物語」の書きなおしだと私は考えています。当事者研究の場合なら、ホワイトボードに板書しながら意見交換して、「いままでこう思ってきたけど、じつは違う見方もあることに気づきました」などと目覚めていく。「ちょっとこれから生活を変えてみても良いんじゃないかって思いました」などと語り始める。

言葉のケアを重ねていけばセラピーに近づいていく

当事者研究は、本来はセラピーではなくてケアの技法です。しかし当事者研究によって対話の空間を開いて、言葉によるケアを重ねていくことでセラピーの契機が近づくことは稀ではないと私は推測しています。私自身が当事者研究によって、だいぶ回復を進めることができたから、そのように思うのですね。

当事者研究はいろんな病院・クリニック、福祉施設なんかでも導入されて、自助グループでも実施されてきたわけなんですけど、私自身がたくさんほかの人のグループで当事者研究を体験していると、自己啓発的な発想が当事者研究に流れこんでいることが気になります。認知行動療法の影響という場合もありますが、当事者が自己を啓発して、あるいは認知や行動を変形させることを優先して、自力救済を目指すと。

これは本質的に当事者研究の精神に反しています。外在化は人と問題をわけるもの、自己責任論と反対のベクトルを指しています。あなたが「やらかしている」ことは、人格の問題じゃなくて症状の問題、あなた自身は加害者ではなく被害者ですよ、と捉えるわけです。当事者研究の主要目的を自己変革に置いたら、外在化の意味がなくなります。

ですから私は、当事者研究はあくまでも、環境調整を主要目的とすべきだと考えています。

もともとべてるの家という地域生活拠点で生まれたわけなので。トラブルがあった場合に、「しばらく誰々さんとは距離を置きましょうか」とか「食事や風呂の時間や場所を変えましょうか」といった環境調整によって、その人の人生が楽になりますよね。これが当事者研究の発想で、いつも最重要なことかなと思います。

