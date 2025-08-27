【MLB】メッツ13ー3フィリーズ（8月25日・日本時間26日／ニューヨーク）

【映像】千賀滉大、“お化けフォーク”が急落下する瞬間

8月25日（日本時間8月26日）に行われたニューヨーク・メッツ対フィラデルフィア・フィリーズの一戦で、メッツ・千賀滉大の“お化けフォーク”が話題となっている。

3回表・フィリーズの攻撃。この回先頭の1番トレイ・ターナーに対して千賀は、ストライクゾーンの真ん中、縦の軸を上手く使った投球でカウント1-2と追い込むと、勝負の5球目は、外角低めのボールゾーンへと沈む132km/hの“お化けフォーク”。これを果敢に打ちにいったものの、ターナーのバットは空を切り、空振り三振に。すると、この“かすりもしない空振り三振”に倒れたターナーは、どこか無念そうに打席を後にすると、マウンド上の千賀を鋭い眼差しで一瞥し、足早にベンチへと引き上げていくこととなった。“好打者”ターナーから奪った“かすりもしない空振り三振”に、ファンからは「お化けすぎる」「落ちすぎw」「あの軌道はキレる」「かすりもしなくて草」「タッカーかなりイライラしてるw」といった様々な反響が巻き起こることに。

今季の千賀といえば、その代名詞ともいえる“お化けフォーク”のイメージを上手く使いつつ、“お化けフォーク”が来ると見せかけてほかの球で打ち取るという、裏をかく投球を見せることもしばしば。しかしこの場面を見る限り、そうした裏をかかずとも、多くの打者にとって、千賀の“お化けフォーク”は、そうやすやすと打てるものではなさそうだ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）