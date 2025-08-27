テイラー・スウィフトさんとトラビス・ケルシー選手が婚約 「英語の先生と体育の先生が結婚します」
（ＣＮＮ）米歌手テイラー・スウィフトさんと米ナショナル・フットボールリーグ（ＮＦＬ）カンザスシティー・チーフスに所属するトラビス・ケルシー選手は２６日、インスタグラムへのそれぞれの投稿で婚約を発表した。「あなたの英語の先生と体育の先生が結婚します」とのコメントが添えられている。
投稿には、花に囲まれて抱き合う２人の写真や、金のバンドにクッションカットのダイヤが輝くスウィフトさんの指輪のクローズアップ写真、ケルシーさんが片膝をつく写真など５枚が掲載されている。
今回の婚約に先立ち、スウィフトさんは今月、ケルシーさんのポッドキャスト「ニュー・ハイツ」に出演していた。スター２人の親密ぶりは明らかだった。
２年間に及ぶ交際が始まったのは２３年９月。このときスウィフトさんは、ケルシーさんの所属するＮＦＬカンザスシティー・チーフスの試合に応援に現れた。
すべてが始まったきっかけは、ケルシーさんの電話番号が記された友情ブレスレットだった。
ケルシーさんは自身のポッドキャスト「ニュー・ハイツ」の２０２３年のエピソードで、このブレスレットを「エラス・ツアー」の公演でスウィフトさんに渡そうとしたことを告白。スウィフトさんは同年のタイム誌とのインタビューで、この行為を「死ぬほどメタル（大胆不敵）」と評した。
２人はその直後からひそかに会うようになった。「誰も知らない長い時間を一緒に過ごせて感謝している。そのおかげでお互いのことを知ることができたから」（スウィフトさん）
「初めて試合を観戦しに行った時にはすでに、私たちは恋人同士だった」
その後の展開は、まるでロマンチックコメディーのようだった。２４年のスーパーボウルでチーフスが勝利した後に２人がフィールドでキスを交わしたり、ケルシーさんが「エラス・ツアー」のロンドン公演にサプライズ登場したり、といった場面が現実に展開された。
スウィフトさんとスーパーボウル優勝歴３回を誇るケルシーさんの交際は最初から大きな注目の的で、それは本人たちも認めていた。
スウィフトさんはタイム誌に「関係を公にするというのは、彼が好きなことをしているのを私が見に行くし、私たちがお互いに支え合い、周りに人がいても気にしないということ」「私たちはお互いのことを単純に誇りに思っている」とコメント。
ケルシーさんも２４年のポッドキャストで、「これだけ注目されると正気を失いそうになる」「彼女はいつも落ち着いていて、とにかくクール。その姿を尊敬せずにはいられない」「友人や家族の前ですごく自然体なところを見て、本当に惹（ひ）かれるようになった」と語っていた。