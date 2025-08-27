終末予言「7月5日に大地震が起こる！」…実は外れた後こそ「危うい」と言える理由

すべての終末予言は外れる

「7月5日に大地震が起こる！」

「8月15日に大災厄が起こる！」

今夏の日本は「当たらない予言」に揺さぶられた。気象庁がわざわざ「地震予知は不可能であり、デマが広がっている」と、公式に注意を呼びかけざるをえなかったほどである。エビデンスに支えられた科学的な「予測」と、予知夢や霊能者による「予言」はまったく別物だ。現代の日本社会で、後者を文字通りに信じる人はそう多くはないはずだが、現実には、不安を抱えたり行動を変える人は少なからず存在する。

特に先の長い子供や若者にとって、予言は冗談では済まされない。今回は、実際に観光地では宿泊予約が大量キャンセルされ、経済的損失が出たことが海外メディアでも報じられている（https://www.theguardian.com/world/2025/may/26/japanese-manga-earthquake-prediction-travel-bookings-japan）。社会的な悪影響という点で、今回の騒動はやはり「悪質なデマ」と言わざるをえない。

当然ながら「X月X日に世界が終わる！」という終末予言が的中すれば、世界は滅ぶ。これまで無数の終末予言が繰り返されてきたが、この記事が公開されているということは、すべての予言が外れた証拠である。

個人的には、どうせ滅びるなら、それを多少早く知っても無意味だと感じるし、科学的には、数十億年経てば、太陽が膨張して赤色巨星化し、地球は飲み込まれて消滅する。人間には想像もできないようなスケールで、世界の終焉は決定している。

外れた時にこそ威力を発揮する予言

重要なのは、予言は外れた時にむしろ威力を発揮するという逆説だ。この点を鮮やかに描き出したのが、社会心理学の古典『予言がはずれるとき──この世の破滅を予知した現代のある集団を解明する』（https://www.keisoshobo.co.jp/book/b657705.html）である。同書が分析したのは、終末予言が外れた後の宗教グループの反応だ。

ある教祖的な女性が宇宙からメッセージを受け取り、「1954年12月21日に大洪水が起き、選ばれた者だけが宇宙船で救われる」と予言する。信者の中には、仕事を辞めたり、財産を処分するなど極端な行動に走った人もいた。予言が外れたら、とてつもない損失であり、取り返しのつかない愚行である。そして当然、予言は外れた。

それでは、信者たちはどうなったか。一部の人は教祖を見限りグループを離脱したが、動揺しつつも留まった人がいた。彼らは「自分たちの信仰が世界を救った」「神の慈悲で終末が延期された」という説明を受け入れたからである。つまり、「予言は間違っていた」と否定するのではなく、予言が外れたことに意味づけしたのだ。その結果として、さらにコミットメントが強まり、布教活動が活性化したのである。

同書は、これを「認知的不協和」の解消として説明する。予言を信じて仕事を辞めてしまった人にとって、「自分は間違った予言を信じていた」という説明は受け入れがたい。自分が愚かだったと認めることになるからだ。そこで、「予言は正しかったが、今回は自分たちの努力で世界は救われた」という、自分の信念と選択が愚行にならなくて済む説明を採用し、心のバランスを保つのである。

認知的不協和は日常にもありふれている。例えば、少し高額な商品を買って性能や使い勝手がいまいちだった時、「失敗だった」と自分の商品選定の誤りを認めたくない。

そこで、「このメーカーは高いがサポートが充実している」「このブランドは価値が落ちにくいから、リセールに強い」といった意味づけをして、自分の判断と選択を正当化するのだ。このように個人の商品購入のレベルあれば、認知的不協和の解消は、日常をうまくやり過ごす知恵とも言える。

しかし、規模が大きくなると深刻だ。例えば企業が巨額を投じた新規事業を立ち上げるが、赤字を垂れ流す。「投資は失敗だった」と認めて撤退するのが最善でも、「この事業を通じて社内に知見が蓄積され、人材が育つ」「いまはシェア拡大が優先で、利益は後回し」といった意味を与え、さらに損失を拡大させる。いわゆるサンクコスト効果である。

これを避けるには、失われたコストのことは忘れて改めて戦略を練るしかないのだが、実際には泥沼に陥る例が後を絶たない。

社会を動揺させる終末予言

終末予言が国家規模の泥沼を招く可能性は低いが、それでも社会や経済を揺らす力はある。冒頭で述べた通り、今回の予言騒動では航空便や宿泊予約のキャンセルが相次ぎ、観光産業に打撃を与えた。一方で、7月5日の大災難を予言した漫画は再販され、ベストセラーになった。予言を信じなくても、災害に備えて防災グッズを買った人もいるかもしれない。

そして、予言が当たるかどうかを話題にした記事が書かれ、予言が外れたことがニュースになる。つまり、予言は外れることでニュースや商品を生み出し、メディアや市場で消費を促すのだ（この記事もその1つである）。

こうした現象は日本でも繰り返されてきた。戦後の代表例はノストラダムスの大予言である。1999年7の月に「恐怖の大王が空から降ってくる」という一節が注目を集め、多くの人々が漠然とした不安に取りつかれた。もちろん何も起こらなかったが、予言が外れたことで人々は安堵すると同時に、メディアはその落差を記事や番組に仕立てて消費し続けた。

そして、1995年のオウム真理教事件は、終末予言が単なる不安や娯楽にとどまらず、未曾有のテロに転化した最悪の事例である。終末予言を成就させようとした集団が、日本社会に深刻な爪痕を残した。以後、終末論的な言説に対する警戒感は強まったが、それでも新しい形の予言ブームは繰り返し登場する。

マヤ暦に基づく2012年12月21日地球滅亡説についても、ドキュメンタリーが制作され、テレビでも特集された。やはり滅亡は訪れなかったが、「地球環境の危機」や「人類の未来」といったテーマが語られた。予言が外れることで議論が立ち上がり、社会的な対話が促進されたと言えるだろう。

不安が喚起する「私の世界」の終わり

「特定の日に世界が滅びる」という終末予言は、それを信じない人にも影響を与える。なぜなら、事故や自然災害がいつ起きるのかは分からず、自分がそれに巻き込まれる可能性は常にあるからだ。私たちは、「自分が、いつ、どのように死ぬのか」を知りえない。病気で死ぬのか、事故で死ぬのか、それ以外の理由で死ぬのか。その時が来ないと分からない。

「世界全体」はしばらく滅びそうにないが、「私の世界」は100年程度で確実に滅びる。終末予言は、普段はそれほど意識しなかったり、目を背けていたりする「私は必ず死ぬ」という厳然たる事実を改めて突きつけ、不安を喚起する。

したがって、信じる人に対しては、終末予言は、不安と共にある種の安心感をもたらすのかもしれない。というのも、終末予言は自分の死のタイミングを教えてくれるからだ。今回の予言騒動でも「防災意識が高まった」「今回は無事だったが、次は分からない」といった声が聞かれた。不可避の「私の死」がもたらす根源的な不安を飼いならすために、私たちは予言を利用していると言える。

防災意識が高まること自体は望ましい。しかし、それが根拠なき不安によって喚起されることの是非は慎重に検討されるべきである。

戦後日本の文化史を振り返れば、超能力ブーム、オカルト文化やスピリチュアル文化の隆盛、そしてインターネット時代の終末論といった形で、無数の予言が定期的に盛り上がっては衰退してきた。すべての予言は外れたが、その過程で人々の不安は消費に変換され、一時的な安心感をもたらしてきた。

不安が需要を生み出す現象は、これからも繰り返されるだろう。気候変動による環境危機や、人工知能が人類を滅ぼすという予測は、すでに新たな終末予言として語られ始めている。外れることを前提としながらも、それを契機に社会は議論を深め、産業は商品を提供し、人々は不安を消費し続けていく。

最後に予言しておけば、終末予言は必ず外れる。しかし、外れた時こそ、その予言が流布した意味や背景を考えなくてはならないのである。

