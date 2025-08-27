

柄本明

柄本明、渡辺えり、江口のりこ、佐藤B作、笹野高史が26日、都内で行われた「また本日も休診 山医者のうた」製作発表記者会見に出席した。

【動画】柄本明、渡辺えり、江口のりこ、佐藤B作、笹野高史が参加の記者会見ダイジェスト

柄本明、佐藤B作、笹野高史の３人は古くからの盟友。再び共演できることに柄本明は「この３人は古いんですよ。同窓会と言おうか、それが集まるのは大変に嬉しいです」とし、渡辺えりについても「今回はえりさん。この人も古いんですよ、わりと。今回は奥さん役で。奥さん役何度もやってるんですよ。またえりさんと出来てね」と共演を喜んだ。

一方、佐藤は「みんなセリフが入ればいいけどね…台本通りにやれと言われても覚えられない。千秋楽まで全員生きてりゃいいんですけどね、この暑さもありますからね。一人欠け、二人欠け…命をかけてやる演劇とでも言うんですかね」と語ると、大笑いの渡辺。

冒頭の挨拶で「映画俳優の笹野です」と「映画俳優」を強調し、共演者から笑いを誘った笹野も「ご褒美演劇とでも言うんでしょうかね。まさかこの３人で一緒にできるなんて。これシリーズになってったら面白いね。だれがどこで死ぬか。アイツは３作目で死んじゃったね、なんて」と冗談を飛ばすと、柄本が「もうやめなよ！死ぬ、死ぬっていう話は！」と苦笑いでツッコみ、会場は爆笑に包まれた。

本作は、那須高原の山奥にある診療所で、医師・見川鯛山が村人たちと繰り広げる日常を描いた『田舎医者』シリーズの舞台化。作者である見川鯛山が実際に体験した出来事をもとに、豊かな自然と人間の営みを描いた本作が、2021年上演の『本日も休診』から装いも新たに、二度目の舞台化を果たす。

主演・見川鯛山役は柄本明。その鯛山を尻に敷きつつ明るく支える妻・テル子役には渡辺えり。さらに、他人とのコミュニケーションが苦手で山中に一人暮らしの村人・阿久津民代役に江口のりこ、鯛山の悪友である村の大工・六役に佐藤B作、口が悪く正義感が強い警官・茶畠巡査役に笹野高史が出演。鯛山先生と妻・テル子、そして一も二癖もある個性的な村人が織りなす日常を人情味たっぷりに描き出す。

なお、本作は明治座では、10月23日(木)〜11月2日(日)に上演予定。