

青春18きっぷを使って大阪〜東京間を移動。その使い勝手について改めて検証する（筆者撮影）

実は年齢制限なし。JR乗り放題で格安移動

青春18きっぷを初めて使ったのは大学4年の冬。サークルの男友達と一緒に、約10時間かけて東京〜大阪を電車で移動。レンタカーを借りて広島→山口→福岡→大分→香川→高知と移動してから大阪に戻り、再びJR線に揺られて東京を目指す……。4泊5日（内2泊が車中泊）の貧乏旅行において、青春18きっぷは私たちの頼れる味方だった。

社会に出て以降も、私は東京〜大阪間を移動する際、青春18きっぷを積極的に活用している。理由はシンプルに1つ。とにかく安く移動できるから。



高速バス4列標準シートの料金スクショ（著者撮影）

現在販売されている青春18きっぷは、3日間用が税込10000円。5日間用が税込12050円。つまり1日あたり約2400〜3300円で「JR線乗り放題」が実現できる。

価格だけを考えるなら「夜行バス」という手段もあるが、近年のガソリン価格高騰等により、高速バスの料金は値上がりしている。

東京〜大阪間の最安値は、4列標準シートで4000円前後。3列独立シートなら6000円近くする。金曜や土曜など需要が増える日は、この倍近くの値段になることもザラにある。

夜行バスで寝ると疲れが残り、翌日に甚大なダメージを持ち越すことも悩みの種だ。

青春18きっぷの使用に年齢制限はない。老若男女問わず、すべての人が無条件で「JR全線の普通・快速列車の普通自由席」を連続する3日間または5日間、何度でも好きなだけ乗り降りできる。

※新幹線や夜行列車等の利用はできない。

ところがどっこい。長年私たち庶民の味方だった青春18きっぷは、2024年度より「改悪」されたと現場では大不評だ。いったい具体的に何が変わり、現行のルールはどのような点に気を付けるべきなのか？

2025年お盆休み、青春18きっぷで大阪→東京へ

青春18きっぷは例年、春・夏・冬の期間限定で販売されており、1〜2カ月程の使用期間がある。このルールは今も昔も変わらない。

今現場で「改悪」と批判されているのが2024年11月から始まった、下記3点の利用条件だ。

・連続する3日間、あるいは5日間で使用できる

・1人1枚の利用に限られる

・利用開始日を購入時に指定する

現在適用されているこれらの利用条件は、実はすべて新ルール。これまでの青春18きっぷは、例えるならスキーのリフト券のように、自分の好きなタイミングで計5回自由に利用できた。具体的には月・木・土・月・金といった形で、使用期間内であればいつ使用してもOK。5人で1回券ずつ使用してもOK。利用開始日の指定をする必要もない……。

とどのつまり「旅行プランの変更・融通が利く」という大きな利点があった。これが根こそぎ奪われてしまったので、利用者から不満の声が爆発してるというわけだ。

神戸在住の私はこれまで、「お盆休みに神戸〜横浜までの帰省用に2回分。京都観光に1回分。神戸から成田空港までの移動が1回分。残り1回はどこで使おうかな」といった使い方をしていた。だからこそと言うべきか、昨年の改正でガックリした気持ちは正直ある。

しかし繰り返しになるが、青春18きっぷは現在も「コスパ抜群」の移動手段の1つだ。高速バスと異なり、気になる場所があればふらりと立ち寄れる「旅感」が味わえる点もGOOD。



大阪〜東京の移動中、関ヶ原の戦いの決戦地がある（著者撮影）

ということで……。私は本記事を執筆するにあたり、青春18きっぷを使って兵庫〜東京間を移動。その使い勝手について、肉体派ライターとして改めて検証しようと考えた。

さっそくみどりの窓口に行き、3日用の切符を購入。お盆休みの人も多いであろう8月13日（水）に、最寄り駅であるJR芦屋駅（兵庫県）を出発。一度大阪で降りてから、11時30分発の電車に乗って東京へ⋯⋯。

兵庫→大阪→京都→滋賀→岐阜→愛知→静岡→神奈川→東京。乗り換え5回、9都府県を移動する大冒険の始まりだ。



いざ検証開始！（著者撮影）



乗り換え5回。9時間23分となっているがはたして……（著者撮影）

削られていくHPとMP⋯。中間地点「浜松」B級グルメで心身回復

ところがどっこい。大阪駅のホームでさっそく問題発生。なんでも踏切内で無理な横断があったらしく、8分の遅延が発生しているらしい。

筆者の経験上、大阪〜東京の移動は大きく4つの区分に分けられる。

「区分A」大阪〜滋賀の米原・約2時間

「区分B」米原〜愛知の豊橋・約2時間

「区分C」豊橋〜静岡の熱海・約3時間

「区分D」熱海〜東京・約2時間

＊乗る電車によって数十分単位の誤差がある

今回の検証で、米原での乗り換え時間は7分だった。つまり遅延発生により、私の計画はスタートからすべて台無しに⋯⋯。乗り換え回数が多い分、青春18きっぷにはこういった弱みがある。

けれどトラブルを楽しむのが旅の、いや、人生の醍醐味ではないか。旅と人生は似ていると私は思う。計画通りの人生なんてツマラナイ。

気を取り直して、私は米原を目指した。すると米原駅に近付いたとき、「この列車の到着の遅れを受けて、8番ホームで豊橋方面に向かう電車が接続待ちをしています。乗り換えの方はお急ぎください」という車内アナウンスが流れ、心の中でガッツポーズ。

こうして予定通り、大阪→京都→米原→大垣→名古屋といった主要駅を通過。区分Bの終着駅である豊橋まで約4時間、スムーズに移動することができた。

大垣あたりから（移動の疲れで）少し元気が無くなってきたこともあり、ここで少し遅いお昼休憩。豊橋名物のB級グルメ「スパゲッ亭チャオ」であんかけスパゲッティを食べて、心身ともに回復しようと思ったが⋯⋯。

ここから先は青春18きっぷユーザーが悲鳴上げる、地獄の静岡越えが始まる（静岡県内を東西に移動する東海道本線は、ロングシートの車両が多く、乗客の数が多く、各駅停車でゆっくり進んでいく特徴がある）。

少しでも距離を稼ぎたかった私は、大阪〜東京の中間地点である浜松まで、約30分かけて移動。16時ちょうどに改札を出て、浜松名物うなぎ⋯⋯は少し値段が高いので、浜松名物のB級グルメ「石松餃子定食10個入り（税込1050円）」をおいしく食べた。

その後、16時38分発の熱海行きの電車に乗り、後半戦スタート。



日本三大餃子の1つ「浜松餃子」の元祖、石松餃子はキャベツをたっぷり使用。甘みがあり、ニンニク感がなく、もやしが添えられているのが特徴（著者撮影）

ついに旅のゴール。筆者が抱いた正直な感想

楽しみにしていた富士山は、曇り空のためまったく見れなかった。浜松駅で買った缶コーヒーも、「車内にトイレはあるけど、人の目もあるし、可能なら使いたくない」と思い、飲み過ぎないよう気を付けた。

そういった意味で、移動中に多少のストレスはあったのだけど⋯⋯。ちゃんと席に座れたし、昼寝もできたし、スマホで原稿を書いたり本を読んだりして過ごしている間に、アッという間に熱海駅に到着。

ここまで来れば勝ったも同然だ。高速移動する緑とオレンジの車両、東海道線に乗れば乗り換えなしで、東京駅に到着できる。

私は19時15分に熱海駅の改札を出て、最後の移動に備えて無料の足湯⋯⋯に浸かりたかったけど、残念ながら源泉トラブルで休止していたので、Uターンして19時26分発の上野東京ラインに乗り込んだ。

そして電車に揺られること約2時間、ゼイゼイと息を切らしながら、ついに東京駅へ到着！

大阪駅を11時30分に出発 → 東京駅に到着したのは21時9分。トータル約9時間40分（自宅の扉を開けて約10時間30分）の長旅を、ついにやり終えた瞬間の私の感想は⋯⋯。



アパホテル展望台からの風景。筆者は東京の大学に4年間通った。しかし大人になり、地方で暮らした結果、東京に来ると毎回気分が上がる（著者撮影）

「東京とかテンション上がるぜ！」「俺はやり切ったぞ！」「だけどかなり疲れたぁ！」「これ帰り道もやるの？」

コスパだけでは正直辛い。青春18きっぷを使いこなすコツ

高揚感と達成感、疲労感と絶望感⋯⋯。青春18きっぷは、コスパ抜群の移動手段で間違いない。しかし、正直に申し上げて、タイパはイマイチ。体力と気力（HPとMP）の消費も激しいため、お金（節約）のことだけを考えて使用すると、ちょっと辛く感じるかもしれない。

よって青春18きっぷを使用する際は、例えば車窓からの景色や、降車駅でB級グルメを楽しむなど、移動中に「遊び心」を入れることをオススメしたい。



旅の後の晩酌タイムは最高！ き、キンキンに冷えてやがる！！（著者撮影）

最後に余談だが、実はこの日、私の宿泊先は品川にあるアパホテルだった。よって検証中はずっと「東京駅まで行かず、品川駅で電車を降りたい欲」に駆られていた。肉体派ライターとして最後まで検証をやり切った私は、笑顔で再びJR線に乗り込み、来た道を逆走。

翌日、青春18きっぷを使って大阪を目指した。

（佐藤 大輝 ： 肉体派ライター・ウーバー配達員ライター）