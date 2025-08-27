Ž¢Á°¤Ë¼ó¹Ê¤áŽ£¿À¸Í»ö·ïÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤Ê¤¼¸«Æ¨¤µ¤ì¤¿¡©
2025Ç¯8·î20Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¤Î½÷À»É»¦»ö·ï¤Ï¡¢·º»ö»ÊË¡¤Ë¤ª¤±¤ëÎÌ·ºÈ½ÃÇ¤ÎÂÅÅöÀ¤ÈºÆÈÈËÉ»ß¤Î¤¢¤êÊý¤òÌä¤¦½ÅÂç¤Ê»öÎã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ã«ËÜ¾»ÖÍÆµ¿¼Ô¡Ê35¡Ë¤Ï¡¢2022Ç¯¤Ë¤âÊÌ¤Î½÷ÀÂð¤Ø¤Î½»µï¿¯Æþ¡¦½ý³²¡¦¥¹¥È¡¼¥«¡¼µ¬À©Ë¡°ãÈ¿¤ÇÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
ºÛÈ½Ä¹¤Ï¡¢¡Ö»×¹Í¤ÎÏÄ¤ß¤Ï¸²Ãø¤Ç¤¢¤ë¡£ºÆÈÈ¤¬¶¯¤¯´í×ü¤µ¤ì¤ë¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ä¨Ìò2Ç¯6¥«·î¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½5Ç¯¡ÊÊÝ¸î´Ñ»¡¤Ê¤·¡Ë¤È¤¤¤¦È½·è¤ò²¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æº£²ó¡¢¤½¤Î¼¹¹ÔÍ±Í½Ãæ¤Ë½ÅÂç¤ÊºÆÈÈ¤ËµÚ¤ó¤À¤ï¤±¤Ç¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½¤È¤¤¤¦ÎÌ·º¤ÏÂÅÅö¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦Âç¤¤Êµ¿Ìä¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤è¤ê¿®Íê¤ÎÃÖ¤±¤ëºÆÈÈ¥ê¥¹¥¯¤ÎÈ½ÃÇ¤äºÆÈÈËÉ»ßºö¤ò¼Â»Ü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âµ¿Ìä¤À¡£
Á°²ó¤ÎÈ½·è¤ÎÂÅÅöÀ¤È¤½¤Î¸Â³¦
Á°²ó2022Ç¯¤Î»ö·ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢Èï³²½÷À¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¤ò5²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÆÍÇË¤·¡¢¥¹¥È¡¼¥«¡¼¹Ô°Ù¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢µ¢Âð¤òÂÔ¤ÁÉú¤»¤·¡¢½»µï¤Ë¿¯Æþ¡¢1»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆµïºÂ¤ê°ìÊýÅª¤Ë¹¥°Õ¤òÅÁ¤¨Â³¤±¤¿µó¶ç¡¢¼ó¤ò¹Ê¤á¤ëË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¡£
È½·èÍýÍ³¤Ç¤Ï¡Ö»×¹Í¤ÎÏÄ¤ß¤¬¸²Ãø¤Ç¡¢ºÆÈÈ¤¬¶¯¤¯´í×ü¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡Ö½éÈÈ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¡Ö½ý³²¤¬·ÚÈù¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¡×¡ÖÈ¿¾Ê¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë¼Â·º¤ò²óÈò¤·¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¤³¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï¡¢Ë¡Åª¡¢·Á¼°Åª¤Ë¤ÏÂÅÅö¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢ÈÈ¹ÔÂÖÍÍ¤Î°¼ÁÀ¡Ê¼ó¹Ê¤á¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î¹´Â«¡¢¶¯¸Ç¤Ê¸Ç¼¹À¡Ë¤Ï¡¢ºÆÈÈ¤Î²ÄÇ½À¤ò¶¯¤¯»Ù»ý¤¹¤ë»ö¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤³¤ËÌÀ³Î¤Êóòó÷¤¬¤¢¤ë¡£·Á¼°Åª¤Ê¡Ö½éÈÈ¤æ¤¨¤Î¼¹¹ÔÍ±Í½¡×¤È¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ê¡Ö¹â¤¤ºÆÈÈ¥ê¥¹¥¯¡×¤È¤¤¤¦É¾²Á¤¬ÊÂÂ¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºÆÈÈ¥ê¥¹¥¯¤Î¤Û¤¦¤¬½½Ê¬¤ËÎÌ·º¡¦½è¶ø¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤ÏÂç¤¤Êµ¿Ìä¤¬»Ä¤ë¡£
Ë¡Î§¤ÎÀìÌç²È¤ÎÃæ¤Ë¤â¡ÖÎÌ·º¼«ÂÎ¤Ï´·ÎãÅª¤ËÂÅÅö¤À¤¬¡¢ÊÝ¸î´Ñ»¡¤ä¼£ÎÅÅª²ðÆþ¤òÉÕ¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Î°Õ¸«¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÅÀ¤ÇÀ©ÅÙÅªÂÐ±þ¤¬·çÍî¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²Ê³ØÅª¥ê¥¹¥¯¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥ÈÆ³Æþ¤ÎÉ¬Í×À
¤³¤Î¤è¤¦¤Êóòó÷¤Ï¡¢ºÆÈÈ¥ê¥¹¥¯¤ÎÉ¾²Á¤¬¼ç´Ñ¤ä´·¹Ô¤Ë°Íµò¤·¤Æ¤¤¿¸½¹Ô¼ÂÌ³¤Î¸Â³¦¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
ÈÈºá¿´Íý³Ø¤Ç¤Ï¡¢HCR-20V3¡¢Static-99R¡¢LS/CMI¤È¤¤¤Ã¤¿²Ê³ØÅª¤ÊºÆÈÈ¥ê¥¹¥¯É¾²Á¥Ä¡¼¥ë¤¬Â¿¿ô³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡¢ÈÈºáÎò¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤äÇ§ÃÎ¤Ê¤É¤ÎÎ×¾²½ê¸«¡¢¼Ò²ñÅªÍ×°ø¤òÅý¹ç¤·¡¢ºÆÈÈ¥ê¥¹¥¯¤òµÒ´ÑÅª¤Ê»ØÉ¸¤Ç¿äÄê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥á¥¿Ê¬ÀÏ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ë½ÎÏºÆÈÈÍ½Â¬¤ÎAUC¡ÊÍ½Â¬ÀºÅÙ¡ËÃæ±ûÃÍ¤ÏÌó0.68¤Ç¤¢¤ê¡¢¶öÁ³Í½Â¬¡Ê0.50¡Ë¤òÍ°Õ¤Ë¾å²ó¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Åö¤Æ¤º¤Ã¤Ý¤¦¤ËºÆÈÈÍ½Â¬¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÀºÅÙ¤Ï¤ª¤è¤½50¡ó¡ÊºÆÈÈ¤¹¤ë¤«¡¢¤·¤Ê¤¤¤«¤ÎÆóÂò¤À¤«¤éÅöÁ³¤Ç¤¢¤ë¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢²Ê³ØÅª¥Ä¡¼¥ë¤òÍÑ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤¬70¡óÄøÅÙ¤Þ¤Ç¾å¾º¤¹¤ë¡£
¤³¤ÎÀºÅÙ¤Ï¸Ä¿Í¤ÎºÆÈÈ¤ò³Î¼Â¤ËÃÇÄê¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ºÆÈÈ¹â¥ê¥¹¥¯¼Ô¤òÆÃÄê¤·¡¢Èà¤é¤Ë½¸ÃæÅª¤Ë»ÊË¡Åª»ñ¸»¤òÇÛÊ¬¤·¡¢¼£ÎÅ¤äÍ½ËÉÅª²ðÆþ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëÅÀ¤Ç¼ÂÌ³Åª°ÕµÁ¤¬Âç¤¤¤¡£
°ìÊý¡¢¸½¹Ô¤ÎºÛÈ½¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ºÛÈ½´±¤Î·Ð¸³¤È°õ¾Ý¤Ë°Íµò¤·¤Æ¤¤¤ë¼ç´ÑÅª¤ÊºÆÈÈ¥ê¥¹¥¯¤ÎÈ½Äê¤Ï¡¢²Ê³ØÅªÈ½Äê¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È°ì´Ó¤·¤ÆÍ½Â¬ÎÏ¤¬Îô¤ë¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÀºÅÙ¤Ï¡¢¡ÖÅö¤Æ¤º¤Ã¤Ý¤¦¡×¤ÈÆ±¤¸AUC=0.5ÄøÅÙ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Èï¹ð¤¬È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢ºÆÈÈ¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Û¤ÜÌµ´Ø·¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢¸¦µæ¤Ç¤Ï¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£È¿¾Ê¤·¤¿¤Õ¤ê¤òÁõ¤¦¤³¤È¤Ï´ÊÃ±¤À¤·¡¢²¾¤Ë¿´¤«¤éÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤äÇ§ÃÎ¤Ê¤É¤ÎÉÂÍý¤¬¿¼¤¤¼Ô¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò¼£ÎÅ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ºÆÈÈ¥ê¥¹¥¯¤Ï¹â¤¤¤Þ¤Þ¤À¤«¤é¤À¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢º£¸å¤Ï¤ï¤¬¹ñ¤Î»ÊË¡È½ÃÇ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ºÛÈ½´±¤Ë¤è¤ëÀìÌç²ÈÈ½ÃÇ¤À¤±¤Ë°Íµò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤òÊä¶¯¤·¡¢Æ©ÌÀÀ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë²Ê³ØÅª¤ÊºÆÈÈ¥ê¥¹¥¯É¾²Á¥Ä¡¼¥ë¤ò³èÍÑ¤¹¤Ù¤¤À¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¥ê¥¹¥¯¤Ï¸ÇÄêÅª¤Ç¤Ê¤¯¡¢´Ä¶ÊÑ²½¤ä¼£ÎÅÈ¿±þ¤ÇÆ°Åª¤ËÊÑ¤ï¤ë¤¿¤á¡¢Äê´üÅª¤ÊºÆÉ¾²Á¤È²ðÆþ·×²è¤Ø¤ÎÈ¿±Ç¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¡£¼¹¹ÔÍ±Í½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢Äê´üÅª¤ËÈÈºá¿´Íý³Ø¤ÎÀìÌç²È¤¬¥Ä¡¼¥ë¤òÍÑ¤¤¤Æ¥ê¥¹¥¯É¾²Á¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤¹¤Ù¤¤À¡£
ÎÌ·ºÈ½ÃÇ¤ÈºÆÈÈËÉ»ß»Üºö¤Îóòó÷
º£²ó¤ÎÌäÂê¤Î³Ë¿´¤Ï¡¢¡ÖºÆÈÈ¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÎÌ·º¡¦´ÆÆÄÀß·×¤¬¤½¤ì¤ËÀ°¹ç¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢·Á¼°Åª¤Ê¡Ö½éÈÈ¼¹¹ÔÍ±Í½¡×¤È¤¤¤¦Ë¡Åª·èÄê¤¬¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë¤Ï¹â¥ê¥¹¥¯¼Ô¤òÌµËÉÈ÷¤Ë¼Ò²ñ¤ËÌá¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æº£²ó¤ÎÀ¨»´¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬ÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤¬¹ñÌ±¤Î»ÊË¡¤Ø¤Î¿®ÍêÀ¤òÂç¤¤¯ÍÉ¤ë¤¬¤¹»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÈÈºá¿´Íý³Ø¤Ç¤Ï¡¢ºÆÈÈÍ½ËÉ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖºÆÈÈ¥ê¥¹¥¯¤Ë±þ¤¸¤¿¼£ÎÅÅª²ðÆþ¡×¡Ö¸ÄÊÌÅª¼£ÎÅ¥Ë¡¼¥º¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¼£ÎÅ¡×¡Ö¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Î¤¢¤ë¼£ÎÅ¤ÎÁªÂò¡×¤ò½Å»ë¤·¡¢¤³¤ì¤Ë´ð¤Å¤¯¼£ÎÅÅª²ðÆþ¤¬ºÆÈÈÎ¨Äã²¼¤È´ØÏ¢¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ³Î¤Ë¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤è¤½30¡óÄøÅÙºÆÈÈÎ¨¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2022Ç¯°Ê¹ß¡¢Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢²Ê³ØÅª¤Ê¥ê¥¹¥¯É¾²Á¤È¤³¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ë±è¤Ã¤¿´ÆÆÄ¡¦²ðÆþ¤¬¹Ö¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌÀÇò¤À¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢(1) ²Ê³ØÅª¥ê¥¹¥¯É¾²Á¥Ä¡¼¥ë¤òÍÑ¤¤¤¿¥ê¥¹¥¯É¾²Á¡¢(2) ¥ê¥¹¥¯¤Ë±þ¤¸¤¿ÊÝ¸î´Ñ»¡¤äÀÜ¶á¶Ø»ßÌ¿Îá¤È¤¤¤Ã¤¿´ÆÆÄÁ¼ÃÖ¤Î¼Â»Ü¡¢(3) Ç§ÃÎ¹ÔÆ°ÎÅË¡¤ä¥¹¥È¡¼¥«¡¼¼£ÎÅ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ê¤É¤Î¼£ÎÅÅª²ðÆþ¤Î¼Â»Ü¤òÊÝ¸î´Ñ»¡²¼¤Ç¹Ô¤¦¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡£
¼¹¹ÔÍ±Í½¤Î¤¢¤êÊý¤Ï¸«Ä¾¤µ¤ì¤ë¤Ù¤
º£²ó¤Î»ö·ï¤¬¼¨¤¹¤Î¤Ï¡¢´¶¾ðÅª¤Ê¡Ö·º¤¬·Ú¤¹¤®¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÈóÆñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²Ê³ØÅªÂÅÅöÀ¤ò·ç¤¤¤¿É¾²Á¡¦½è¶øÀß·×¤ÎÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¡£ÎÌ·ºÈ½ÃÇ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢²Ê³ØÅª¥ê¥¹¥¯É¾²Á¥Ä¡¼¥ë¤òÆ³Æþ¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÊÝ¸î´Ñ»¡¡¦¼£ÎÅÅª²ðÆþ¡¦°ãÈ¿»þÂÐ±þ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤Ù¤¤À¡£
¼¹¹ÔÍ±Í½¤Ï¡Ö´²ÍÆ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¾ò·ïÉÕ¤¤Î¼Ò²ñÆâ½è¶ø¡×¤È¤·¤ÆºÆÀß·×¤µ¤ì¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¹â¥ê¥¹¥¯¤«¤Ä½å¼éÉÔÎÉ¤¬Í½¸«¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¼Â·º¤ä·ºÌ³½êÆâ¤Ç¤Î½¸ÃæÅª¼£ÎÅ¤òÁªÂò¤¹¤Ù¤¤À¡£
¿À¸Í»ö·ï¤Ï¡¢Ë¡Åª¡¦·Á¼°Åª¤Ë¤Ï¡ÖÂÅÅö¡×¤È¤µ¤ì¤ëÎÌ·º¤¬¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë¤ÏºÆÈÈËÉ»ß¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹ÉÔ¹¬¤Ê¼ÂÎã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
²Ê³ØÅª¥ê¥¹¥¯É¾²Á¤ÎÀºÅÙ¤È¼£ÎÅÅª²ðÆþ¤ÎÍ¸úÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÈÈºá¿´Íý³Ø¤ÎÃÎ¸«¤Ë´ð¤Å¤¯´ÆÆÄ¡¦²ðÆþ¤òÎÌ·ºÈ½ÃÇ¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤¬¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤È¸øÀµ¤Ê»ÊË¡¤ÎÎ¾Î©¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¡£¸½Âå¤Î»ÊË¡¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤â¤Ï¤ä²Ê³ØÅª¼êË¡¤ÎÆ³Æþ¤ÏÈò¤±¤ÆÄÌ¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
