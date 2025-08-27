

クラブW杯では3試合すべてで敗北。サポーターにお辞儀する選手たち（写真：時事）

【写真あり】勝てなくても儲かる――。しかし、その状況に甘んじていては、いずれはサポーターたちも離れていきかねない。田口社長の苦悩は浅くない

いよいよ佳境に突入する2025年シーズンのJリーグ。最高峰リーグのJ1は8月下旬時点で前代未聞の大混戦となっている。こうした中で、19年ぶりのJ1制覇を目指している浦和レッズにも、まだチャンスが残されている状況だ。

経営面では、7月にJリーグが発表した「2024年度クラブ経営情報」で「2期連続の売上高100億円突破」が明らかとなった。日本最大の収益規模を誇るビッグクラブはこの先、どこに向かおうとしているのか。本稿では田口誠社長へのインタビューも交え、前後編に分けて浦和レッズの現状と今後を分析していく。

前編：浦和レッズ｢売上高200億円クラブ｣への虎視眈々､《2年連続で売上高100億円》でも拭えない危機感の正体

クラブW杯で突きつけられた現実

Jリーグクラブで初の2期連続売上高100億円突破を果たし、Jリーグ屈指のビッグクラブの地位を改めて知らしめた浦和レッズ。しかしながら、6月のFIFAクラブワールドカップ（W杯）では海外の有力クラブを相手に3戦全敗。世界との実力差を突きつけられる格好となった。

シアトルとロサンゼルスで全試合に足を運んだ田口社長も「個の力の差を痛感しました」としみじみ語る。

「今の日本代表を見ると、国内組はほんのわずかで、大半が海外クラブに所属する選手たちです。彼らは強豪国のドイツやスペインをW杯の大舞台で倒せるわけですから、日本人選手が外国人選手と対等に戦えないわけではない。

やはり大きいのは、選手・チームの国際経験の差。男子の場合、海外遠征のチャンスは少ないですが、つねにAFCチャンピオンズリーグ（ACL）出場権を獲得し、4年に1度のクラブW杯に参戦できるような環境を作っていくのが理想です」（田口社長）

「われわれにはWEリーグ（日本女子サッカーリーグ）に参戦している三菱重工浦和レッズレディースもありますが、彼女たちも昨季の女子ACLで中国の武漢江大に負けて、ベスト8で敗退してしまいました。それを受けて、どんどん国際経験を積ませた方がいいと判断し、今年は女子トップチームがアメリカに遠征し、ユースチームもスウェーデン遠征を行いました。

円安の影響で海外遠征のハードルは以前より高くなっていますが、女子チームのアメリカ遠征はご招待いただき実現しました。こうしたチャンスを最大限に生かしながら、選手1人ひとりの成長につなげていくことが重要だと感じています」（田口社長）

人件費31億円でも13位にとどまった2024年度

サッカークラブは、資金力と成績が比例する傾向が強い。2020年代に入ってからUEFAチャンピオンズリーグ（欧州CL）で2度優勝しているスペインのレアル・マドリードは売上高が1500億円をゆうに突破している。今回のクラブW杯でも浦和は全32チーム中で最下位に近い状況だった。

「強いチームを作りたければ、資金力も必要である」というのがサッカー界の常識。そこは田口社長もよく理解している点だ。

「世界的にはクラブの収益規模と成績はほぼ連動しています。そうした中で意外だったのは、クラブW杯でベスト4入りしたブラジルのフルミネンセです。彼らの資金規模は浦和の2倍には達しておらず、少し上という程度。それでも躍進したという事実があることを、Jリーグ実行委員会の場で野々村（芳和）チェアマンも話していました。そのあたりの検証をより詳しく行っていきたいと思います」（田口社長）



勝てなくても儲かる――。しかし、その状況に甘んじていては、いずれはサポーターたちも離れていきかねない。田口社長の苦悩は浅くない（撮影：尾形文繁）

それと同時に浦和がやるべきなのは、投資に見合った成績を収められていないという厳しい現実を打破することだ。

Jリーグが公開した浦和の2024年度のトップチーム人件費は31億8600万円で、Jリーグ全60クラブでトップ。にもかかわらず、成績はJ1で13位、YBCルヴァンカップでは3回戦敗退。田口社長が言う「つねにACL出場権を確保する」順位にはほど遠かった。

2025年度は昨季より好位置につけているが、圧倒的な強さを示しているわけではない。最大のターゲットと位置づけていたクラブW杯も当初、参加するだけで50億〜60億円の出場給を得られるという話もあったが、実際のところは13億円。1試合当たり3億円の勝利給も手にできなかった。

クラブとしてはこの大舞台に向けて、大胆な投資にも踏み切ったが、結果として収支の見通しは極めて厳しい。そういった金銭的な側面も含めて、クラブW杯は期待どおりの結果とはならなかった。

「当然、私は近年の成績に満足していません。現状打開策をクラブ全員で真剣に考えています。今年からトップチームが社長直轄になったのを機に、クラブアナリストというポストを新設しました。さまざまなデータを出してもらいながら、可視化した評価基準を作っているところです。多角的な観点からトップチームの現状と課題、改善点などを抽出することが浮上のカギだと考えて、動き出しました。

昨年からは堀之内聖スポーツダイレクター（SD）が加わった『フットボール委員会』を社長直轄の諮問機関として設け、月1回のペースで分析データの報告を受け、現状把握に努めています。私は経営者としてどういうサポートをしていくのが最適か。浦和を勝てるチームにできるのか。その答えを見出すために、意思疎通を大事にしたくて、アクションを起こした形です」（田口社長）

選手にも伝播し始めた田口社長の思い

経営陣と強化担当者が日常的にコミュニケーションを図れるような関係性を構築できれば、選手の補強や移籍に関してより迅速な対応が取れる。

浦和の場合、親会社である三菱重工や三菱自動車の出身者が代々社長を務める形で、「現場に任せる」というスタンスが長く続いたのだろう。田口社長も基本的には同じ姿勢をとるが、前身の三菱重工でプレーした元選手という経歴も背景にあり、「強いレッズを作りたい」という熱意と意欲は並々ならぬものがある。

「浦和レッズは本当に恵まれたクラブです。成績が思わしくないときでも、パートナー企業やファン・サポーターの皆さんが支えてくださり、グッズも手に取って応援していただける。本当にありがたいことです。それなのに、Jリーグ33年の歴史の中でリーグタイトルを獲得したのは1度だけ。この事実は真摯に受け止めなければなりません。

そのことを今シーズン始動日に選手たちに、嫌われる覚悟で言いました。私たち経営陣が退出した後、堀之内SDも同じようなことを投げかけたようです。それを受けて、西川（周作）や原口（元気）、関根（貴大）といった在籍年数の長いベテラン選手たちがメディアに向けて『僕らは30年で1回しか優勝していない』という発信をしているのを見て、熱い思いをひしひしと感じました」（田口社長）

2023年2月に田口社長が就任した後、浦和は人事評価制度の見直しを実施。約60人規模のスタッフがより高いモチベーションを持って働けるような環境づくりも精力的に行っている。今年度中に点在しているオフィスの集約化も進めるという。

「われわれの拠点は、トップチームの練習場があるさいたま市浦和区の大原サッカー場、レディースやアカデミーが主に利用している桜区のレッズランド、本社所在地である緑区の埼玉スタジアム、営業部隊などがベースにしている浦和区のオフィス2カ所と、拠点が点在していました。そのうち前者の3つはそのまま維持しますが、営業などの拠点を浦和駅近くに移転し、フロントスタッフの連携がより密になるようにするつもりです。

埼玉スタジアムの指定管理者から今年3月31日を最後に外れましたが、われわれとしてはお客さんにとっていかに快適な空間をどう作り上げるかが重要。そのミッションに直接関与できなくなったのは残念ですが、試合日のイベント実施や家族連れのファン・サポーターに喜んでもらえるような取り組みは積極的に続けていく方針は変わりません」（田口社長）

サッカークラブにとってスタジアムビジネスは生命線。Jリーグでも、2024年に開業したエディオンピースウイング広島にホームスタジアムを移したサンフレッチェ広島の売上高が、2023年度の41億9800万円から翌年度には80億3500万円にジャンプアップした事例があった。試合日の集客増のみならず、平日の会議や学会の開催という利用促進策が、大幅増収につながった格好だ。浦和の場合はそういったビジネスチャンスを作りづらい環境にある。

「社長のミッションはクラブを守ること」

「スタジアムのこともそうですが、将来に向けてやるべきことはたくさんあります。浦和レッズには、『アジアナンバーワンクラブ』という中期経営ビジョンが掲げられています。この2年半、ガバナンスの健全化も組織運営には欠かすことができない要素としてクラブ内外に発信し、その中でサポーターとも自分なりに真摯に向き合ってきたつもりです。

2023年8月の天皇杯・名古屋グランパス戦での一部サポーターによる問題行為もありましたが、社長のミッションはクラブを守ること。そういう責任感を持って取り組みました。今はとにかく強いレッズを早く作り上げたい。それが切なる思いです」（田口社長）

日本一のサッカークラブを率いる田口社長のタイトルへの渇望はすさまじいものがある。大混戦の今季は千載一遇のチャンス。これを絶対に逃してはいけない。

（元川 悦子 ： サッカージャーナリスト）