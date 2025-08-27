春は青臭い、秋は濃厚!? ヒグマの“ウンチ図鑑”が教えるクマの食事メニュー【眠れなくなるほど面白い 図解 クマの話】

ヒグマのウンチからわかる季節ごとの食事メニュー

旬を楽しむグルメ派

森に落ちているヒグマのウンチを調べると、今がどんな季節なのか、その時期に何を食べているのかが見えてきます。

たとえば、春にはフキノトウや草の新芽、タケノコなどの繊維がたっぷり含まれ、青くさく、さっぱりとした草の香りが漂ってくるといいます。夏になると、サクランボやブルーベリーなどの果実の種が混ざり、発酵したような甘酸っぱいにおいが広がるようです。そして秋にはミズナラやハイマツの殻、ブナの実の皮、サケの骨やウロコが見られ、脂分の多い濃厚なにおいになることもあるのだとか。

ヒグマは季節ごとに食べ物を大きく変えるグルメ派の動物で、そのウンチはまるで「野外レストランのメニュー表」のようなものといえるでしょう。特に、冬眠前の秋には高カロリーな木の実、魚などを重点的に食べるため、においもより濃厚になります。

また、クマの種類によっても食べ物の好みは異なるだけに、ウンチのにおいも異なります。ホッキョクグマのように肉食中心の種では、ウンチに獣臭や脂のにおいが強く残るのです。一方、マレーグマやツキノワグマのように果実や昆虫を多く食べる種の場合は、ウンチのにおいは比較的軽めで、ときには甘い香りがすることもあるといわれています。

季節がわかるクマの“ウンチ”図鑑

春 植物の繊維や葉芽がたっぷり含まれる。 夏 サクランボなどの果実の種や昆虫の羽が混ざる。 秋 クリなどの木の実やサケの骨がウンチに混ざる。

種類や環境、季節でクマの食事は大幅に変化します。クマのウンチを見れば、そのときの旬がわかるのです。また、冬は冬眠するため食事をしない種もいます。

ウンチのにおいの違いを比較

ヒグマ

植物臭～生臭さまで幅広い。

ツキノワグマ

発酵系の甘いにおい。

マレーグマ

果実や樹液に近い香り。

ホッキョクグマ

強烈な肉の腐敗臭や脂のにおい。

クマによって食べるものが変われば、ウンチのにおいも変化します。

ちなみに、冬眠中は食事や飲水、排尿、排便を一切しません。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 クマの話』監修：山粼晃司