元虹コン＆でんぱ組・根本凪“ねもボディ”で冒険の旅へ 『週刊SPA!』人気企画「美女地図」に登場
アイドルやVtuberとしても活動する根本凪が、26日発売の『週刊SPA! 9月2・9日合併号』の人気企画「美女地図」に登場しあｔ。
【別カット】“ねもボディ”大胆なショットを披露する根本凪
誌面では“ねもちゃん”の愛称で知られる根本が、異世界物語の主人公になりきり冒険の旅へと出発。抜群のプロポーション“ねもボディ”を駆使し、セクシーに敵を討つ姿を披露している。ファンタジックな世界観と妖艶な魅力が融合したグラビアは必見だ。
同号では根本のほか、「グラビアン魂」に天木じゅん、「美女地図」にはのんまゆも登場。それぞれが個性豊かなグラビアを展開し、誌面を華やかに彩っている。
根本は、22年4月に「虹のコンキスタドール」「でんぱ組.inc」を卒業し、Vtuberとしての活動を開始。バーチャルとリアルの両方の姿で次元を越えたシンガーとして活動しながら、グラビア・イラスト・衣装デザイン・作詞など多方面で活躍。24年7月より、清竜人25 第103夫人 清凪としても活動中。
