

7月の湘南ベルマーレ戦から公式戦6試合5ゴールの小森飛絢をはじめ、今シーズンの浦和は新戦力を何人か補強した（写真：時事）

【写真あり】「売上高200億円クラブ」への道筋を田口社長に直撃

いよいよ佳境に突入する2025年シーズンのJリーグ。最高峰リーグのJ1は8月下旬時点で前代未聞の大混戦となっている。こうした中で、19年ぶりのJ1制覇を目指している浦和レッズにも、まだチャンスが残されている状況だ。

経営面では、7月にJリーグが発表した「2024年度クラブ経営情報」で「2期連続の売上高100億円突破」が明らかとなった。日本最大の収益規模を誇るビッグクラブはこの先、どこに向かおうとしているのか。本稿では田口誠社長へのインタビューも交え、前後編に分けて浦和レッズの現状と今後を分析していく。

後編：クラブW杯は全敗､30年でJ1優勝1回､埼スタ管理者から除外… 三重苦にあえぐ｢浦和レッズ｣が完全復活へ掲げる"のろし"

（外部配信先ではハイパーリンクや画像がうまく表示されない場合があります。その際は東洋経済オンラインでご覧ください）

冴えない成績でも衰えない人気

2023年度（103億8400万円）、2024年度（102億1100万円）と、Jリーグクラブとして初めて2年連続で売上高100億円を突破した浦和レッズ。同クラブを除けば、1993年のJリーグ開幕以降、売上高100億円を記録したのは2019年度のヴィッセル神戸（114億円）だけだ。

神戸のこの売上高は、親会社である楽天グループからの協賛金を含むスポンサー収入が74億円超を占めていた。これに対して、2023年度の浦和はスポンサー収入が42億2300万円。三菱重工業、三菱自動車工業からの協賛金も少なからずあったが、神戸よりは比率が低く、約100社のパートナー企業に支えられていた格好だ。入場料収入も21億4500万円をたたき出した。

2024年度も売上高は同水準を維持。このうち、スポンサー収入は41億0800万円、入場料収入が20億1200万円と、横ばいで推移した。さらに入場料収入を深掘りすると、1試合当たりの平均入場者数は3万7519人で、YBCルヴァンカップを制覇した2016年度を上回った。シーズンチケット保有者も2万人台に回復した。コアファンの回帰と新規層の開拓が順調に進んで、この規模の収入を確保した形だ。

埼玉スタジアムを訪れる観客が一定水準に達したことで、グッズ収入も16億円弱と前年度からほぼ変わらず。2024年度はJ1で13位、ルヴァンカップは3回戦敗退、天皇杯には不参加と、成績自体は芳しいものではなかったが、浦和の人気が衰えることはなかったといえる。

「スポンサー収入、入場料収入、グッズ収入の3本柱を手堅く得ることができたのは、クラブスタッフの日々の努力と関係先の皆さまの支えが大きいと考えています。とくに、ファン・サポーター以外にも、約100社のパートナー企業からの支援にはたいへん感謝しています。

ただ、『今までのやり方だけではマンネリ化しているのではないか』という危機感がクラブ内外で高まっているのも事実。看板広告などの露出だけではやはり限界があるので、企業が抱える課題の解決、社会課題への取り組みも視野に入れ、クラブがハブとなって価値を提供できる仕組み作りを推進していくつもりです」（田口社長）



マンネリ打破へ、さまざまな施策を進める田口社長（撮影：尾形文繁）

今年からレッズ・ブランドアンバサダーに就任した元日本代表・岡野雅行氏、昨季限りで現役引退した興梠慎三・パートナー営業担当およびアカデミー・ロールモデルコーチといった、クラブOBを媒介としたイベント開催や交流の場設置の試みなどは、その一例だろう。

実績と知名度のある彼らが埼玉スタジアムでのホームゲーム開催時にVIPルームを回って積極的に意思疎通を図ることで、クラブと企業との絆も深まるし、課題解決への布石も打てる。そういった活動を増やしながら、浦和レッズの存在価値をより多くの企業や団体に認知してもらえれば、中長期的な支援の拡大につながるかもしれない。地道なアクションを続けることが肝要なのだ。

新生・大宮にどう向き合っていくのか

ここで1つ、気になるのが、同じさいたま市にホームタウンを置く、J2のRB大宮アルディージャの存在である。1999年のJリーグ参入時からNTT東日本が大宮の株式100％を保有していたが、2024年9月にオーストリアの飲料メーカー・レッドブルに譲渡。レッドブル傘下に入って、今季から新たなスタートを切っている。

クラブ買収によって雰囲気がガラリと変わり、J3からJ2に昇格した今季はJ1昇格プレーオフ圏内（3〜6位）で戦っており、来季以降は再びJ1で浦和とさいたまダービーが復活することもありうる。そうなれば、地元企業やファンの流れが変わるかもしれないのだ。

「大宮さんの場合はレッドブルが大きなお金を投じて、1社中心でやっていくと思うので、多くのファン・サポーターの皆さまや、約100社のパートナーに支えられているわれわれとは経営のベースが異なります。

ただ、今回の外資参入はポジティブな動きだと捉えています。日本のスポーツ界は長らく、製造業の福利厚生を基盤に発展し、その延長線上に現在もありますが、外資の参入によって新たな力学や構図が生まれつつあるのは確かです。

われわれにしても、三菱重工や三菱自動車からの協賛はクラブ運営において大きな支えとなっています。しかし、それだけに依存することはできません。親会社からの協賛金の大幅増額は見込みにくいため、やはり埼玉の企業の皆さまにもご支援いただくことが不可欠です。

ただ、海外の企業にもパートナーになってもらうことは今後、考えていく必要があるとは感じます。日本は少子高齢化が急速に進み、人口減のフェーズに入っているので、外に目を向けることは大事です」（田口社長）

その一歩として、海外クラブとのネットワーク強化は重要なポイントだ。浦和は目下、ドイツのフランクフルト、オランダのフェイエノールト、タイのムアントンと提携しているが、それ以外のクラブからも「一緒に何かやりたい」というオファーがいくつも来ているという。

「欧州やアジアのみならず、オセアニアやアメリカも含めて、さまざまなクラブからコンタクトが来ています。ユース世代の指導者や選手の交流、指導方法の情報交換など、いろんなアイデアが寄せられているのはありがたい。

6月のクラブW杯でも、アジア市場に興味を示しているところが結構あった。ブラジルのボタフォゴも非常に熱心でした。そういうネットワークを生かしながら、クラブ経営にプラスになる点を見いだし、実際の数字に寄与できるように、クラブ内で議論を進めているところです」（田口社長）

「売上高200億円」のカギを握る海外市場の開拓

Jリーグの野々村芳和チェアマンは「Jリーグに売上高200億円のクラブを作りたい」と口ぐせのように語るが、その可能性が最も高いのが浦和だ。そのためには、スポンサー収入をさらに引き上げ、埼玉スタジアムでの1試合平均観客数をつねに満員である6万人近い水準まで増やさなければならない。ただ、それだけでは足りないのも現実だ。

「今の収入の3本柱を伸ばしていくだけで200億円に到達するかというと、なかなか難しいというのが実情です。新たな収入源として考えられるのは、移籍金収入、クラブW杯のような国際大会の賞金などがありますが、海外のリーグはそこに放映権料という桁違いに高額な収入がある。そこはクラブ単独ではどうしようもないので、Jリーグと一緒にやっていかないといけないところだと思います。

私個人の案としては、東南アジアを含むアジアの東地区で独自の大会を創設できないかというのがあります。われわれはタイのムアントンと提携していて、ベトナムにサッカー教室を開校したりもしていますが、アジアには巨額の資金力を誇るクラブが複数ある。そういったところと話を進めて、大会を設け、賞金が得られる仕組みを作っていければいいのではないかと考えています。

『そんな大会ができたところで、Jリーグクラブのレベルアップにつながるのか』といった疑問の声も出るかもしれませんが、インドネシアは自国にルーツのある海外出身の選手をどんどん代表チームに呼んでいますし、マレーシアもプレミアリーグやブンデスリーガに行っている国籍保有者を呼び戻している。それによってレベルも上がっています。彼らと真剣勝負をすることでJリーグ所属選手も国際経験を得られる。そんなアイデアも頭で描きつつ、収益だけでなくクラブの力をつけるためにできることを考えていきます」（田口社長）

何か斬新なアプローチをしていかなければ、売上高100億円のサッカークラブの収益規模を2倍に拡大するのは難しい。今後の浦和にはサッカーファンを驚かせるような取り組みを期待したい。

（後編に続く）

（元川 悦子 ： サッカージャーナリスト）