「日日是好日」が教えてくれる、人生に大切なこと

まもなく夏が終わりを告げようとしています。空が高くなり、頬に触れる風が少し変わるこの時期、感傷的な気持ちが訪れる時期でもあります。とくにこどもたちにとっては夏休み終盤戦。新学期を迎える直前でもあり、いつも以上に反抗的になったり、悲観的になったりと、少し情緒が不安定になるかもしれません。そんなこどもたちに少しでも寄り添うために、大人はどんな態度でいたらいいのでしょうか。

今回は、大人もこどもも心がざわつくこの時期を健やかに過ごせるようにと、曹洞宗徳雄山建功寺の住職でもある桝野俊明さんにご協力をいただき、著書である「禅ごよみ365日」から禅語のメッセージを10日間連続でお届けいたします。

無駄なこと、余計なことを削ぎ落しシンプルに考え生きることが大切であると説く禅語。悩みごとや悲しみに押しつぶされそうになった時、その苦しみをやわらげ、今日を過ごす勇気を与えてくれるかもしれません。

今日の禅語

どんな日も、貴重な人生の一ページ

「日日是好日（にちにちこれこうじつ）」

雨の日も晴れの日も、楽しい日もつらい日も、その日、その日が、人生のかけがえのない一日である。

人は日々、さまざまな経験をしながら生きています。なかには、二度としたくないと思える厳しい経験、苦しい経験もあるでしょう。しかし、それも自分の人生にとってなくてはならない経験なのです。厳しさからやさしさを、苦しさから思いやりを、学ぶこともできる。どんな日も、そんな貴重な経験をさせてくれる“好日”です。

枡野 俊明（ますのしゅんみょう）

曹洞宗徳雄山建功寺住職、多摩美術大学美術学部環境デザイン学科教授、庭園デザイナー。大学卒業後、大本山總持寺で修行。禅の思想と日本の伝統文化に根ざした「禅の庭」の創作活動を行い、国内外から高い評価を得る。2006年『ニューズウィーク』誌日本版にて「世界が尊敬する日本人100人」選出。著書に『かかえこまない練習』（青春出版社）、『あらゆる悩みが消えていく 凛と生きるための 禅メンタル』（飛鳥新社）、『禅、シンプル生活のすすめ』（三笠書房）など多数。

