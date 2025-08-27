平手友梨奈が8月26日、新曲「I’m human」の配信をスタートした。これにともなって、孤独と群衆、欲望と恐れを表現した同楽曲ミュージックビデオが公開となった。

新曲「I’m human」は、平手友梨奈自身が作詞にも携わった新曲で、人間の孤独や葛藤を表現した歌詞にダークで重厚なサウンドが力強い仕上がり。そのミュージックビデオは、曲のテーマでもある孤独と葛藤が、集団心理の恐怖をモチーフに表現された。金髪姿となった平手友梨奈にもご注目を。

なお、平手友梨奈は本日8月27日21時より、8月21日に開催された自身初のワンマン＜平手友梨奈 1st LIVE “零”＞の一部ライブ映像をオフィシャルYouTubeチャンネルにて一度限り配信する。

