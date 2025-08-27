¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡¡¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Î»¦¿Í»ö·ï¤Ë¡Ö»à·º¤òµá·º¡× °ÛÎã¤Î¼£°ÂÂÐºö¤Î°ì´Ä¡¡ÊÆ»æ¡ÖÀ¯¼£¡¦Ë¡Î§Ê¬Ìî¤Î·ã¤·¤¤È¿È¯¤ò¾·¤¯¤À¤í¤¦¡×
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¼óÅÔ¤Î¼£°ÂÂÐºö¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿»¦¿Í»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»à·º¤òµá·º¤¹¤ë¤È¤ÎÊý¿Ë¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ÇÃ¯¤«¤¬»¦¿Í¤òÈÈ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢²æ¡¹¤Ï»à·º¤òµá·º¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï26Æü¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¡¢¡Ö»à·º¤ÏÈó¾ï¤Ë¶¯ÎÏ¤ÊÍÞ»ßÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç¶§°ÈÈºá¤¬Â¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¼çÄ¥¤·¡¢½£Ê¼¤ò»ÔÆâ¤ËÇÉ¸¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ÛÎã¤Î¼£°ÂÂÐºö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Î»¦¿Íºá¤Ø¤Î»à·ºµá·ºÊý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È»æ¤Ï¡Ö¼óÅÔ¤Ø¤Î»ÙÇÛ¶¯²½¤òÂ³¤±¤ëÆ°¤¤ÇÀ¯¼£¡¢Ë¡Î§Ê¬Ìî¤Î·ã¤·¤¤È¿È¯¤ò¾·¤¯¤À¤í¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Î»ÔµÄ²ñ¤Ï1981Ç¯¤Ë»à·º¤òÇÑ»ß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»¦¿Íºá¤Î°ìÉô¤ò´Þ¤àÆÃÄê¤ÎÈÈºá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ï¢Ë®Ë¡¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¸¡»¡Åö¶É¤¬»à·º¤òµá·º¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢»à·ºÈ½·è¤Ë¤ÏÇæ¿³°÷¤Î¹ç°Õ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£