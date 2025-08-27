これは野党とマスコミの「完璧なデマ」だ…自民党の参院選敗北「裏金議員のせい」説が「統計学的に誤り」である理由を示そう

これこそ、石破がやめない原因

自民党の参院選の大敗。この原因としてメディア上で取り沙汰される言説が「裏金問題こそ、自民党大敗の原因である」という説です。

例えば、東京新聞は、「派閥裏金事件」についてケジメをつけていないから参院選も大敗したのだと主張していますし（東京新聞、8月9日「＜社説＞総裁選前倒し論 裏金事件の総括が先だ」）、野党（立憲民主党の斎藤参議院国会対策委員長）からも裏金問題こそが、自民大敗の直接的原因だとの声がでています（朝日新聞、7月28日「立憲・斎藤参院国対委員長『裏金当事者が首相の責任を問うのは滑稽』」）。

ネット界ではより直接的に「自民党の負け続けは、お前ら（著者注：裏金議員達の意）のせい」だと非難する声も上がっています。

同様の声は自民党内部からも漏れ聞こえており、時事通信では自民党内にも「参院選惨敗について裏金事件のけじめが付いていないためと指摘する向きは多い」と指摘する声があることが報道されています（東京新聞、7月25日「『降ろし』策す旧安倍、旧茂木派 石破首相と因縁、『裏金』批判も」）。

そして何より、石破茂本人が、「派閥の裏金問題など石破政権以前からの問題が自民の支持離れにつながった」との思いが強いようです（朝日新聞、7月31日「首相の責任？石破政権以前からの問題？ 自民の敗因巡り党内に深い溝」）。

要するに石破茂本人にしてみれば、「僕が選挙に負けたのは僕が悪いんじゃ無い。悪いのは僕と関係のない裏金議員達のせいだ。僕は何も悪くない」と思っているのであり、それをサポートするような言説が、オールドメディア上からも野党からもSNSからも、さらには自民党内からも出ているという次第です。

したがってこれこそが石破氏が辞めない重大な原因となっていることは間違い有りません。

「裏金議員」の方が当選率が高い

しかし…こういう言説は全て単なる「事実誤認の主観的思い込み」「勘違い」であり、有り体にいって「ウソ」ないしは「フェイク」「デマ」と判断せざるを得ないものなのです。

以下、その理由を詳しく解説さし上げます。

まず、もしも裏金問題が、今回の自民の敗因なら、所謂「裏金議員」達はとりわけ激しい批判に曝され、激しく落選している筈です。

実際、下記報道では、裏金議員達15人のうち、5人も落選しており、裏金問題が今回の選挙結果に重く響いている、という印象を喧伝しています（時事通信、7月21日「『裏金候補』落選5人＝当選10人、不信根強く【25参院選】」）。

しかし、よくよく調べてみると、自民党全体では（下記表に示す通り）79人が立候補し、39人しか当選していないのであってその当選率は49％に過ぎないのです。

「裏金議員」は、15人中10人当選しており、当選率は67％と、全体平均よりも高い確率で当選しているのです。

無論、裏金議員は基本「現職」の議員達でしたでしょうから、それが理由で当選率が高い…とお考えの向きもあるかもしれません。ついては、現職議員だけで調べて見ると、立候補者は43人で、その内の当選者は26人、その当選率は60％という結果となりました。

つまり、裏金議員の方が当選している割合が、全体平均よりも、さらには現職だけに絞った場合よりも高いのです。

これでは、今回の参議院選挙で、裏金問題に対する激しい反発が吹き荒れていたと考えるには、「相当無理がある」と言わざるを得ません。

もしも、そんな状況があるのなら、裏金議員の方が、当選率が下がるという選挙結果となっている筈なのに、そんな傾向は全く見られなかったからです（厳密に言うなら、「裏金問題が自民大敗の原因である仮説」は、統計学的に完璧に否定されているわけです）。

したがって上記の様に日本中を覆い尽くす「裏金問題こそ、自民敗北の重大原因だ」という言説は、ほぼほぼ「デマ」と断定して差し支えなき代物だと統計学的に推察されるのです（より厳密に言うなら、裏金問題こそ自民敗北の原因説は、以上のデータに基づくと統計学的に棄却される結果となったのです）。

公正中立な言論を望む

ちなみに…自民党は8月下旬から9月上旬にかけて参院選挙での敗北の原因を「総括」するそうです。

筆者は選挙直後から何度も指摘してきたように、今回の自民敗北の最大の原因は「緊縮財政」を石破政権が主張していたところにあります。そして第二の原因は、移民問題等の外国人問題を放置するような「リベラル」主義を採用していたからです。それはデータからして明らかです（スポニチアネックス、7月27日「藤井聡教授 比例得票率に表れた参院選の衝撃データ『一つの例外なく、増やしたところは…』」、TOKYO MX、7月27日「余所ではやれない参院選『ホンマもん』大総括！ゲスト：西田昌司・須田慎一郎【東京ホンマもん教室】」）。

それにも関わらず、もし自民党執行部の総括が「裏金問題が原因だ」というものとなったとするなら、それは「石破政権延命のためのご都合主義の欺瞞総括」だと言わざるを得ないものです。彼らのその主張をサポートするようなデータは、以上の分析からすれば極めて存在し難いと言えるでしょう。

公正中立な報道、そして何より、自民執行部による公正中立な参院選総括を心から祈念したいと思います。

【こちらも読む】『石破下ろしはもはや至難か〜自民党総裁の最大の目標が政策でも選挙でもなく、まさかの保守派潰しという「中国共産党大喜び」の展開』

【こちらも読む】石破下ろしはもはや至難か〜自民党総裁の最大の目標が政策でも選挙でもなく、まさかの保守派潰しという「中国共産党大喜び」の展開