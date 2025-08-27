台湾与党・民進党が「大リコール運動」で完敗、総統「支持率」も急降下…迷走の政治闘争の一部始終と台湾政局の「今後」

31人全員リコール不成立

8月23日、台湾の立法院（国会）における国民党の選挙区選出立法委員（国会議員）7人に対するリコール投票が行われたが、いずれも賛成票が反対票を下回ってリコールは成立せず、7月26日に行われた国民党議員24人のリコール投票と合わせて、31人全員についてリコール不成立が確定した。

今回の7人については、もともと前回の24人と比べてリコール署名の集まりがやや悪く、投票に必要な法定数に達するまで時間がかかったため投票日が遅くなっていたもので、当初からリコール推進側の苦戦が予想されていた。

その上、7月の投票で24人全員についてリコールに失敗したことから「大罷免運動」の士気が大きく損なわれ、運動を後押ししていた与党民進党内部では、運動の早期終結を求める声や指導部の責任を問う声が出るなど内輪もめも始まっており、今回の「完敗」もほぼ予想通りの結果である。本稿では世界的にもまれにみる多数の国会議員の一斉リコール運動が起きた経緯を紹介するとともに、それがなぜ完全な失敗に終わったのかを検証し、今後の台湾政治への影響を展望したい。

そもそもは「ねじれ国会」が原因

まず「大罷免運動」の経緯だが、2024年1月の総統選挙と立法院選挙において、総統選挙は民進党が勝利したものの、立法院選挙では野党国民党が52議席を獲得して第一党になり、与党民進党が51議席、野党台湾民衆党が8議席でいずれも過半数の57議席に達しなかったことが事の起こりである。

民進党は民衆党の抱き込みによる多数派工作に失敗した上、頼清徳政権が国家通信放送委員会（NCC）委員の人事などで非妥協的姿勢を見せたことなどもあって、国民党と民衆党は結束を強め、特に幹事長と国対委員長を合わせたような権限を持つ立法院の「党団総召集人」に就任した国民党の傅崐萁議員と民衆党の黄国昌議員の「枢軸」が主導権を発揮して、立法院の権限を拡大する法改正や2025年度予算の大幅削減などを強行採決によって次々と実現していった。

しかし立法院の権限拡大の一部は台湾の最高裁に当たる司法院の大法官から違憲で無効とされたことから、国民党と民衆党はその後、総統が提案する大法官の人事案のほとんどを否決し、大法官による憲法解釈の阻止を図った。また予算審議の際には、野党側から公共テレビの予算全額カットやデジタル発展部の予算を1台湾ドル（約5円）にするといった荒唐無稽な提案がなされるなど、民進党の長期政権に対する「報復」の様相も濃くなったことから、市民団体の間で数の多数を頼む野党側の「専横」を止めなければならないとする声が強まり、リコール活動が開始可能になる立法委員の任期開始から1年後の2025年2月1日を期して、各選挙区におけるリコール活動が本格化した。

しかし市民団体の活動に対し、与党民進党は当初距離を置く姿勢も見られた。リコールは本来、当選した個別の首長や議員に違法行為や倫理上問題が大きい行為が選挙後に発覚したケースなどが想定されており、多数の議員をまとめてリコールしようとする行為は2024年の選挙結果を否定する「党利党略」と見られかねないとの懸念があったものとみられる。

こうした中、民進党の党団総召集人を20年以上務める「大ボス」の柯建銘氏が1月4日記者会見で、国会運営を主導する立法院の韓国瑜院長と江啓臣副院長（いずれも国民党）および国民党籍で選挙区から選出された立法委員41人全員を対象にしたリコール活動（大罷免運動）を呼び掛けた。

民進党の中にはなお躊躇する雰囲気もあったが、市民団体から民進党を突き上げる声があったことや、国民党が逆に民進党の立法委員を集団でリコールする動きを見せたことから、大罷免運動推進に踏み切り、本格的な政治闘争に発展した。活動開始当初は、国民党や民衆党の立法院での「専横」の記憶が有権者の間で強かったことに加え、国民党が進めたリコール署名の際に署名の偽造行為が各地で横行し、地方党部が当局の捜索を受けたり関係者が拘束されたりしたこともあって、民進党議員へのリコール投票は全て不成立となった一方、国民党議員については合わせて31人が投票に持ち込まれるなど、市民団体と民進党に有利な形で展開した。

あの「親台」の読売、産経でさえ

風向きが変わりだした要因として指摘されるのが、頼清徳総統の一連の行動、発言である。頼総統は3月13日、国家安全ハイレベル会議開催後に談話を発表し、中国が台湾に対する融合発展戦略を拡大している際の様々な手段は台湾の「反浸透法」が定義する「境外敵対勢力」に相当するとして、中国を「敵対勢力」と明言し軍事審判制度の再開など17項目の対策を打ち出した。

近年は台湾の現役もしくは退役した軍人が中国側の浸透工作を受け情報提供に応じるといった事案が相次いでおり、中国が台湾にとって「敵対勢力」であることは明々白々なのだが、それを台湾の最高指導者である総統があえて口にするべきかどうかは別問題である。

特にアメリカで台湾の防衛に明確なコミットをしないトランプ氏が大統領に就任し、さらに関税面でも台湾に圧力をかける中で、台湾が中国との対立を一層深めることは外交戦略上、疑問がある。

また頼総統は「国家団結十講」として、「国家」「団結」「憲政体制」「国防」「外交」など10回にわたる演説を行う方針を示し、6月22日に「国家」、24日に「団結」、29日に「憲政体制」、7月1日に「国防」の演説をそれぞれ実施した。しかし6月24日の演説の際、「選挙を通じて『雑質（＝不純物）』を罷免し取り除く」と述べたことが野党側の強い反発を招き、有権者の間にも民進党政権の傲慢を示すものとの見方が出た。頼総統はその後、8月23日の第二回リコール投票の日まで「国家団結十講」の演説を行っていない。

頼総統に対する支持率をほぼ示していると見られる「施政満足度」についての世論調査では、最近2カ月で満足度が急激に低下しているのが分かる。財団法人台湾民意基金会の調査では、去年12月の段階で51.3％、今年6月でも48.7％あった満足度が、7月には42.9％、さらに8月には33.3％に「暴落」し、逆に不満度は就任後初めて5割を超え、54.4％に達している（台湾民意基金会「2025年8月『大罷免、核三公投與台灣民主』」）。

TVBSが８月11日に発表した世論調査でも、満足度は就任後最低の28％に落ち込み、不満度は55％に上る（TVBS民意調査中心「褚總統滿意度與核三公投民調」）。

また、8月1日付の読売新聞が「台湾で住民投票 野党排除の狙いが否定された」と題する社説で「頼氏の責任は重いと言わざるを得ない」と述べ、「不純物を取り除く」発言が無党派層にも反発を広げたとの判断を示したほか、8月5５日付の産経新聞でも「『対中警戒感の政治利用』で台湾のリコール運動失敗 頼総統は第2の陳水扁になるのか」と題したコラムで「一方的な『台湾独立』の動きは、中国によるさらなる干渉や威圧の口実になりかねない。『台湾海峡の平和と安定』を重視する日本にとっても人ごとではない」と述べ、頼総統を牽制している。

日頃、台湾に好意的と見られていた読売と産経でこうした記事が出たことは台湾でも大きな反響を呼び、ネットメディア「風傳媒」は8月12日、頼総統がアメリカに加えて日本からの信用も失いつつあるとする記事を配信した（風傳媒、8月12日「不只美國！大罷免後這1國對褚清紱失去信心 《讀賣》狠批：挑起對立」）。

この他、台湾政府から勲章を授与された垂秀夫前中国大使も、今年6月に刊行された「日中外交秘録 垂秀夫駐中国大使の闘い」の中で、蔡英文前総統を高く評価する一方、頼総統に対しては危惧を持っていることを示している。頼氏にとってはまさに「泣き面に蜂」の現状である。

国民党、民衆党を抱き込む

一方、多数の議員がリコールの対象となり当初旗色が悪かった国民党側は、その後どういった対応をしていたのか。

最初に挙げられる「勝因」は、民衆党の完全な抱き込みに成功したことだ。今回の大罷免運動では、立法委員の他に2022年の新北市長選挙に民衆党から立候補して当選した高虹安氏についてもリコール投票が行われたのだが、高氏は当選後、秘書の給与をピンハネしたとして起訴され、2024年7月に一審で汚職の罪で懲役7年4カ月の判決を受けていた（詳細は7月3日公開の拙稿「台湾で前代未聞の『国会議員大量リコール運動』投票へ、親中野党の横暴と注目の問題議員のあきれた挙動不審の一部始終」参照）。

つまり高氏はまさにリコールされても不思議でない政治家なのだが、投票の結果は、リコールへの同意が8万6291票、不同意が12万4360票で、圧倒的な差で“信任”されたのである。ちなみに2022年の新北市長選の得票は、民衆党の高氏が9万8121票、民進党の沈慧虹氏が7万7764票、国民党の林耕仁氏が3万9391票だった。これを見ると、国民党支持者の票が今回のリコール投票でほぼ「不同意」に回ったのは明らかである。同様に、民衆党も先述の黄国昌党主席兼立法院党団総召集人が前面に立って国民党の立法委員の“救援”に注力した。

また、国民党と民衆党は有権者の支持を得るべく、様々な“手練手管”を用意していた。

まず立法院では2024年12月に「公職人員選挙罷免法」「憲法訴訟法」「財政収支区分法」の三法を野党側が強行採決して成立させたが、その後はこうした主要法案での強行採決は“自粛”している。これは大罷免運動に口実を与えないための措置と見られる。

国民党のバラマキ戦術の成功

また、リコール派が終盤戦で「中国への対抗」を強調していたのに対し、現職議員を守ろうとする国民党側の宣伝資料に書かれていたのは、「1人1万台湾ドルを守ろう」「労働者の5日間の休暇を守ろう」「子孫を戦場に送るな」と、いずれもより現実の生活に密着した内容であった。

それぞれ説明すると、「1人1万台湾ドル」とは、7月11日に国民党と民衆党の賛成で可決された「国際情勢に対応し経済・社会と民生・国家安全の強靭性を高める特別条例」によって、国民1人当たり1万台湾ドルを配るという、いわば「バラマキ条例」である。4人家族なら4万台湾ドル、約20万円に上るわけで、民進党はこのバラマキに反対していた。もし多数の国民党議員のリコールが成立し再選挙で民進党が勝てばこの「1人1万台湾ドル」が消えてしまうというのが野党側の主張である。

「労働者の5日間の休暇を守ろう」は、国民党側が提出し5月9日に賛成多数で可決された、休日を年間5日間増やす条例を指す。これも民進党が反対していたので、民進党がリコール後の再選挙で勝てば5日間の休日がなくなってしまうというわけだ。「子孫を戦場に送るな」はやや抽象的な訴えだが、中国との対決色が強い民進党政権では戦争のリスクが高まるとの主張は、若い人や子供の母親などには訴求しやすい。

このように国民党側は、大罷免運動の開始とともに、民衆党と協力して立法院での強行採決を“自粛”した一方、有権者が目先喜びそうな「バラマキ」を連発することで、リコールへの反対投票を誘導したわけで、結果を見る限り国民党の「作戦勝ち」という色彩が強い。

もう一点付記すると、今回の「大罷免運動」失敗について、中国の浸透工作を指摘する声があるが、これはあまり説得力があるように見えない。というのは、中国が台湾の選挙に様々な形で“介入”するのはずっと以前からのことであり、その結果と言えば1996年に初めて行われた台湾総統選挙以来、計8回の総統選挙で国民党3勝、民進党5勝である。しかも1996年に当選したのは中国が最も嫌悪していた李登輝氏であり、李氏の当選が中国の敗北だとすれば、台湾総統選挙への中国の“介入”の結果は2勝6敗になるのである。

今回のリコール投票は中国も総統選挙ほど重視していなかったはずだから、大罷免運動の失敗を中国の浸透工作に帰するのは無理筋と言えよう。

新北市長選では国民党と民衆党が対立か

次に今後の台湾政局の展望に移るが、台湾民意基金会が頼総統への満足度調査と合わせて行った政党支持度調査では、民進党の支持率は7月の36.5％から8月には29.4％に下落したが、依然国民党の20.1％を大きく上回って首位を維持しており、民進党の基礎票が減ったとか、国民党の基礎票が増えたといった構造的な変化を示すものではない。従って今回の投票結果は2026年11月下旬に行われる統一地方選挙や、2028年1月に行われる総統・立法院選挙の行方に大きな影響を与えるとは必ずしも言えない。

蔡英文前総統も、1期目のある時期には施政満足度が15％にまで下がっていたのに、結局再選されている。とはいえ民進党、特に頼清徳総統が今回の敗北を十分に反省・総括できなかった場合は、この限りではない。

もう一点、注目されているのは、来年11月に予定されている統一地方選挙のうち、台湾で最大の人口規模を誇る新北市長選挙の行方である。民衆党の黄国昌主席はこの市長選に出馬する意向をすでに表明しているが、新北市は基本的に国民党の地盤であり、直轄市に昇格後4回行われた市長選挙ではいずれも国民党が勝利している。

国民党の金城湯池の市長選挙にあえて立候補しようという黄氏の思惑は、「国民党の立法委員の救済にこれだけ協力したのだから、国民党に対しては貸しがある。もし民衆党との協力関係を維持したいのであれば、新北市長選で国民党は候補を出さずに自分を推してくれてもいいよね？ 2028年の総統選挙でも、民衆党の支援がないと国民党候補は勝てないよね？」というものだ。

一方、国民党内には「立法院ではこちらの52議席に対して民衆党はたかだか８議席。市長選で譲るとしても、人口最大の新北市はありえない」といった声が強い上、李四川台北市副市長が既に「国民党が必要というなら、新北市長選出馬を受ける用意がある」と表明しており、国民党の朱立倫主席は板挟みになって態度を表明できない状態である（自由日報、8月19日「新北市長選舉將禮讓黃國昌？ 朱立倫這樣回應」）。

最新の世論調査では、李四川氏が出馬した場合は民進党候補に勝てるが、国民党が黄国昌氏に譲って候補者を立てなかった場合は黄氏は民進党候補に負けるとの結果がでており、黄氏にとっては厳しい情勢である（TVBS新聞網、8月19日「2026新北市長最新民調！李四川最強 黃國昌支持度曝光」）。

ただ、総統選挙で3連敗中の国民党としては、2028年の総統選挙には何としても勝利したいわけで、そのためには民衆党との協力が欠かせず、今後は国民党と民衆党が協力関係を維持できるかが最も重要な変数となるだろう。

