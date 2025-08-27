◇欧州チャンピオンズリーグ予選プレーオフ第2戦 セルティック0―0（2戦合計0―0、PK2―3）カイラト（2025年8月26日 カザフスタン・アルマトイ）

日本選手4人が所属するセルティック（スコットランド）は敵地で行われたカイラト（カザフスタン）とのプレーオフ第2戦に敗れ、欧州チャンピオンズリーグ（CL）出場を逃した。試合は90分を終えて0―0となり、延長でも0―0のままPK戦に突入。2―3で敗れて本大会出場を逃し、欧州リーグに回ることになった。

決定力不足でホームの第1戦で無得点に終わっていたセルティックは後半41分にFW前田大然が迎えた決定機を逃すなどこの日もゴールが遠く、先蹴りのPK戦では最初の2人が失敗。2―3で迎えた5人目で前田が止められ、本大会初出場となった伏兵によもやの敗退を喫した。

英紙スコッツマンは前田を3点と厳しく評価。「運動量は申し分ないが、結果には疑問符。特に86分の決定的な場面でのシュートミスは、ファイナル・サードでの無駄を象徴していた。ゴール前で完全に調子を崩し、PK戦のミスも当然」と指摘した。

前田はフル出場、MF旗手怜央は延長前半終了まで出場。FW山田新は出番がなかった。