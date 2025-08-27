【診断】「病は気から」は本当だった…心筋梗塞のリスクがわかる性格チェック

心配事を抱えている時、胸がぎゅっと痛んだことはないだろうか。その違和感が、じつは命にかかわる病と関係しているかもしれない。

性格と「心筋梗塞」「脳梗塞」の関係

使い古された言い方だが「病は気から」と言う。

健康診断に「性格」の項目はなくとも、怒りっぽい人や神経質な人は大きな病を得やすい―そんな印象を持っている人は多いはずだ。

こうした性格と、とりわけ命にかかわる心筋梗塞や脳梗塞といった病気の関係は、医学界でも大きな謎として長年研究されてきた。しかし、なかなか確たる根拠を見つけるには至らなかった。

日赤医療センター循環器科部長などを歴任した、東邦大学名誉教授の東丸貴信氏が解説する。

「'50年代後半から国内外で大規模な研究がなされてきました。しかし、患者の性格分類が大ざっぱだったり、血圧や併発している疾患、血液検査の結果といった臨床データの分析が粗かったりするものがほとんどでした。

本来、性格と疾患の関連性を調べるためには、目に見えるわかりやすい症状だけでなく、血管の状態や心理的な変化などにも目を向けなければなりません。昔はCT検査や頸動脈エコーなどの検査技術が普及していなかったので、簡単な検診にもとづく調査にとどまっていたのでしょう」

ところが近年、解析技術が発達し、血圧や代謝といった心筋梗塞・脳梗塞のリスク因子をつぶさに評価できるようになった。

さらには臨床心理学が発展したことで、より細かい性格分類が導入され、性格と心筋梗塞・脳梗塞には強いかかわりがあることがわかってきたのである。

病気との関連性を考える際の4つの性格分類

病気と性格のかかわりを考える際には、次の4つの性格分類が用いられることが一般的だ。

・タイプA：向上心、競争心が強く、気が短い

・タイプB：おだやかでマイペース

・タイプC：几帳面で協調性が高く、真面目

・タイプD：神経質で人づきあいが苦手

これらの4つの中で、心筋梗塞・脳梗塞のリスクが高い性格はタイプAとタイプDだという。

「性格が心血管疾患や脳梗塞に影響を与えるメカニズムとして、まず挙げられるのが交感神経のはたらきです。

たとえばタイプAの場合、向上心や競争心が強いため、どんな物事でも率先して取り組む傾向があります。一方、タイプDの人は、ささいなことでも不安を感じ、ため込んでしまいがちです。

人は興奮したり緊張したりすると、ストレスホルモンであるノルアドレナリンやカテコールアミンという交感神経活性化物質が体内で大量に分泌され、交感神経が活発になります。すると、心拍数が上がり、血管が収縮して血圧が上がってしまううえ、血液が固まりやすくもなるのです。

また、ストレスを感じるとコレステロールやサイトカインの放出も促されます。サイトカインとは、体内の免疫細胞から分泌される物質で、ふだんは体を守る働きをしますが、過剰に分泌されると血管に炎症を起こし、動脈硬化を進行させてしまいます。

対して、タイプBはのんびりした性格であるため、心筋梗塞のリスクは低いと言える。タイプCに関しても、几帳面でタイプDと似ている側面はありますが、より協調性が高いので、ストレスを感じにくい性格と言えるでしょう」（東丸氏）

後編記事『日本人の半数が危ない…心筋梗塞・脳梗塞のリスクを高める「意外な性格」』へ続く。

「週刊現代」2025年09月01日号より

【後編を読む】日本人の半数が危ない…心筋梗塞・脳梗塞のリスクを高める「意外な性格」