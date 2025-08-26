ファッションの合同展示会「CENTER」が渋谷で開催、ボディソングやルルムウなど参加 一般入場も可能
CENTERは、「新しいブランドや未知の才能に出会えるかもしれない」と期待が持てる合同展示会の減少を受け、有志が集い設立。ファッション業界人にとっての“新定番”と、世界一のファッション合同展を目指しているという。
初日の7日には、一般入場可能な「マーケットデー」と題してポップアップを開催。「ボディソング（BODYSONG.）」や「ルルムウ（rurumu:）」、「イェーライト（YEAH RIGHT!!）」などの全36ブランドが出店する。また、6階ホールでは、音楽イベント&レセプションパーティー「INNER」を同時開催。一般参加可能なオープンイベントで、おしるこちゃん、Katimi Ai、Mars89、aryy、Sakuraが出演するほか、ZINEやドリンク、フードの販売も行う。INNERの入場料は3000円。
8日と9日には、マーケットデーに出店したブランドに加え、共催している上海ファッションウィーク公式イベント「MODE PLUS・TOKYO」が厳選した13ブランドが登場。「Atmarati」「Bibilee Studio」「GENTLE FOREST」「JI CHENG」「Minuit Code」「MINNANHUI」「NIUKVER LEB」「PROSPEKT」「RAXXY」「SHELLE ARTISTE」「SUGARSU」「TEMIFFY」「宀」が参加する。
◾️CENTER
開催期間：2025年9月7日（日）〜9月9日（火）
開場時間：
9月7日：14:00〜18:00
9月8日：10:00〜19:00
9月9日：10:00〜18:00
会場：渋谷ストリームホール 4階〜6階
所在地：東京都渋谷区渋谷3-21-3
入場料：無料
◾️INNER
開催日：2025年9月7日（日）
開催時間：16:00〜20:00
会場：渋谷ストリームホール 6階
所在地：東京都渋谷区渋谷3-21-3
入場料：3000円