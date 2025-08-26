JR大阪駅直結の商業施設名が「ルクア サウス」に決定　ポケモンセンターなど国内最大級のキャラクターゾーンを計画

JR大阪駅直結のファッションビル「ルクア大阪」を運営しているJR西日本SC開発が、JR大阪駅に直結し、リニューアル中の「サウスゲートビルディング」の10階から15階の施設名を「ルクア サウス（LUCUA SOUTH）」と発表した。2026年4月初旬に開業する。これにより、ルクア大阪は「ルクア」「ルクア イーレ」「ルクア サウス」の3館体制となる。

【画像をもっと見る】

「サウスゲートビルディング」は、JR西日本SC開発、JR西日本ステーションシティ、大丸松坂屋百貨店の3社が連携し、2024年に大規模リニューアルに着手。グランドオープンは2029年を予定している。 ルクア サウスは、延床面積約3万3000平方メートル。これまでルクア大阪が提供できていなかった新たなコンテンツを充実させることで既存顧客の回遊性を高めるとともに、地域の人々が「初めてルクアを訪れるきっかけ」となるような場を目指すとしている。

10〜13階では、「キャラクター／ポップカルチャー」、「アミューズメント」コンテンツを展開。大丸梅田店で人気を博している「ポケモンセンターオーサカ」や「ニンテンドーオオサカ」「ONE PIECE 麦わらストア」など、国内外で高い人気と知名度を誇るコンテンツが揃う、国内最大級のキャラクターゾーンを計画しているという。

14階・15階は、幅広いニーズや利用シーンに応えるレストランゾーンとして運営。リニューアル前の既存店舗に加え、新規出店も予定されている。また15階は、現在の大丸梅田店の催事場を飲食ゾーンに改装。ファミリー層を中心に、幅広い層が利用しやすい飲食店が入居するとしている。