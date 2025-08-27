◆パ・リーグ オリックス６Ｘ―５ロッテ＝延長１２回＝（２６日・京セラドーム大阪）

オリックスのドラフト１位・麦谷祐介外野手（２３）が、ロッテ戦でプロ初本塁打を放った。４―５の延長１０回、カウント２―０から横山の直球を捉え、右翼席に同点ソロ。麦谷が中学時代に所属した、東北楽天リトルシニアの当時の総監督・広橋公寿氏（６８、現・青山東京ボーイズ監督）が、スポーツ報知に祝福メッセージを寄せた。西武などで活躍したＮＰＢの先輩でもある恩師は、「今の時代、ここまで『走・攻・守』の３拍子がそろった選手はなかなかいない」と今後の活躍に太鼓判を押した。（取材・構成＝南部 俊太）

＊ ＊ ＊

彼は中学時代、今とは比べものにならないくらい非力な打者でした。当時から守備、走塁のセンスは抜群だったけど、入った時の身長が１５１センチで体重が３８キロ。そんな体で打球が飛ぶわけないですよね（笑）。だから、これだけ大きくなって、プロの世界で活躍している姿が、当時は想像できなかったです。

僕が指導者として、常に子どもたちに伝えるのが「心・技・体」ではなく「体・技・心」であるということ。まずは丈夫な体をつくって練習に励む。そうすることで技が磨かれ、最後に「やりきった」という心の自信がついてくるものです。彼自身、中学の時から前向きに練習する子でしたが、高校、大学と相当な努力した結果が今の体、そしてプレーにつながっているんでしょうね。僕の教えを体現してくれたのかな？ と思うとうれしくなります。

これは富士大時代、たまたま僕が見に行った試合での出来事。彼は左中間にすごい当たりを打つと、ホームランを確信したのか、ちゃんと走っていませんでした。しかし、打球がフェンスに直撃したのを見ると、慌てて走り出した。試合後はたまらず「お前、相変わらずやな。いい加減にしろよ」とＬＩＮＥをしました。僕は結構、そういうことに関しては厳しく言ってきたつもりなので。すると、「笑」の文字を入れて「すみませんでした」との返事が来た。もちろん、やっちゃダメなプレーなのですが、このようにどこか憎めない部分もまた、彼の魅力なんですよね（笑）

今の時代、ここまで「走・攻・守」の３拍子がそろった選手はなかなかいない。彼の力なら絶対にレギュラーを取れるし、僕よりも数段いい選手になれると思いますよ。オリックスには幸い、西川龍馬という左打者のお手本もいる。「どうやったらここにたどり着くのだろう」。身近に見て、どう学んでいくのかで今後、麦谷がスーパースターになるのか、普通の選手で終わるのかが決まってくると思います。子どもたちに憧れられる選手を目指し、明るく元気に突き進んでもらいたいですね。

あと、最後にひとつだけ。明るさを前面に出すのはいいけど、ガッツポーズはプレーが終わってからにしてください（笑）。あいつ、一塁へ走りながらすることがあるので。（広橋 公寿）

◆広橋 公寿（ひろはし・こうじゅ）１９５７年１月１１日、福岡県生まれ。６８歳。東海大五、八幡大では投手。東芝で野手に転向し、８０年オフにドラフト外で西武に入団。内外野を守れるユーティリティープレーヤーとして活躍。８９年オフに中日へトレード移籍。９０年オフにダイエーへトレード移籍。９１年シーズンを最後に引退。９５年から２００３年まで西武コーチ。０５年から１２年まで楽天コーチ。１３年は韓国独立リーグのチームでコーチ。１４年から楽天でベースボールスクールコーチ、楽天シニア総監督、クラーク記念国際高校仙台校の女子硬式野球部ヘッドコーチ。２０年からエイジェック女子硬式野球部監督で２１年に全日本選手権など４冠。２２年より元大リーガーで義理の息子、岩隈久志氏が創設した東京青山ボーイズで監督を務める。右投右打。