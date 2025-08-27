Image: Tech Direction Awards

さまざまなプロジェクトにおいて、アイデアや表現だけでなく、それらを実現するためのテクニカルディレクションが優れている作品を讃えるべく2023年に創設された「テクニカルディレクションアワード（Tech Direction Awards）」。

2025年8月6日にSHIBUYA QWS スクランブルホールにて、本年度のアワード授賞式が開催されました。

部門は以下の6カテゴリー。総応募作152件から17作品が受賞し、NFTトロフィーおよび表彰パネル、記念品が贈られました。

・デジタルサービス／プロダクト部門 ・フィジカル・エクスペリエンス部門 ・オンスクリーン・エクスペリエンス部門 ・R&D／プロトタイプ部門 ・AI部門 ・特別賞

審査員は以下の方々です（敬称略）。

・大西 拓人（ソニー株式会社 技術開発研究所 技術戦略室 統括課長・テクニカルディレクター） ・岡田 太一（株式会社スタッド 代表取締役 / sync.dev Tech Director, AI Architect） ・荻野 靖洋（株式会社コネル テクニカルディレクター / 株式会社知財図鑑 知財ハンター） ・木村 匡孝（株式会社TASKO 工場長） ・久我 尚美（株式会社 博展 テクニカルディレクター） ・高尾 航大（株式会社stu Producer, Technical Director） ・土屋 泰洋（Dentsu Lab Tokyo Creative Director, Creative Technologist, Researcher） ・松井 康彰（WOW inc. Executive Officer, Producer）

各受賞者と、特に気になった受賞作を紹介していきましょう。

デジタルサービス／プロダクト部門

Gold：Q SKIP（東急電鉄株式会社／東急株式会社） Silver：IoT文具「大人のやる気ペン」（コクヨ株式会社） Bronze：torinome - XRデジタルツインプラットフォーム（株式会社ホロラボ）

Image: Tech Direction Awards

■Q SKIP

スマホでQRコードを表示する東急電鉄のデジタルチケットサービス。多様な交通手段への対応、安定したセキュリティなど技術的完成度の高さ、社会実装に向けたデザインの巧みさがポイントとなっています。ユーザー目線で都市の移動手段を再設計するというコンセプトが高く評価されました。

フィジカル・エクスペリエンス部門

Gold：EXPO 2025 OSAKA : SOUNDSCAPE（EXPO 2025 OSAKA : SOUNDSCAPE DESIGN TEAM） Silver：6okken 拡張遊歩「まだ見ぬ世界」の歩き方（6okken／山梨県） Bronze：JR WEST Parade Train（西日本旅客鉄道株式会社）

Image: Tech Direction Awards

■EXPO 2025 OSAKA : SOUNDSCAP

大阪万博会場に600台以上のスピーカーを設置し、会場を1つの「生態系（地球）」に見立てて、音を基調とした全体の調和を生み出すというインスタレーション。現場での聴こえ方をシミュレートし、専用アプリを使ってスタッフ同士で情報共有するという制作手法の斬新さが評価されました。

オンスクリーン・エクスペリエンス部門

Gold：青は止まれ「しじまのはて（MV）」（青は止まれ）ゲームはこちら Silver：OPEN HUB for Smart World - Mindscape Entry（NTTドコモビジネス株式会社） Bronze：ポカリスエット「潜在能力は君の中。」篇（大塚製薬株式会社）

■青は止まれ「しじまのはて」

ギズモードでもすでに紹介していますが、QRコードとドット絵風の映像を組み合わせて、リスナーもゲームに参加するという新しいミュージックビデオのあり方を提示。

MVの常識をQRコードが変えた。｢青は止まれ｣『しじまのはて』がテクディレ2025で金賞受賞

ネットでの音楽体験を大きく広げるインタラクティブ性が斬新だと認められました。

R&D／プロトタイプ部門

Gold：OLM Smoother v2（株式会社オー・エル・エム・デジタル） Silver：FANTOUCHIE（Dentsu Lab Tokyo） Bronze：清澄製銀（株式会社dot-hzm）

Image: Tech Direction Awards

■OLM Smoother v2

デジタルアニメ制作の過程で生じるギザギザの線（エイリアシング）を滑らかにする制作支援ツール。もともとアニメ制作会社の社内向けツールだったものを、社外にも無料公開して業界のボトムアップを図ったという点も注目されました。

AI部門

Gold：Debate Generation System in Japanese Rap Battle Format（株式会社電通／株式会社電通クリエイティブピクチャーズ／株式会社朝日新聞社／兵庫県立大学／神戸大学） Silver：変顔スパイ（日本テレビ放送網株式会社） Bronze：人間とAIの心地よいコミュニケーションに関する実験（ベースドラム株式会社）

Image: Tech Direction Awards

■Debate Generation System in Japanese Rap Battle Format

AIを活用したディベートシステムですが、ユニークなのはラップバトル形式になっている点。ラップというエンタメのフォーマットを意見交換に転用した面白いシステムで、フロウや押韻を楽しみながらディベートできるというコンセプトの斬新さが高く評価されました。

特別賞

アーカイブデザイン賞：100+ prototypes（株式会社 博展） ユーステクニカルディレクション賞：SCHOOL IN WONDERLAND（都立田園調布高校73期3年D組）

Image: Tech Direction Awards

■SCHOOL IN WONDERLAND

文化祭の出展制作をクラスで共有するために、Googleスプレッドシートを駆使したアプリを自分たちで開発。さらに展示物もLiDARスキャン及び3DCGを用いた視覚的な企画説明によってイメージ共有し、「何をすべきか分からない」という文化祭あるあるを解消。高校生がここまで的確な制作ディレクションを成し得たことが素晴らしいと高評価を得ました。

テクニカルディレクターはふだんはなかなかスポットライトが当たりづらい裏方ですが、テック系のプロジェクトが複雑化するなか、アイデアを実現するための筋道を作り上げていく重要な役割です。今後はより需要が高まっていくでしょう。

こうしたアワードをきっかけに、新たな才能が生まれていくことが期待されます。

Source: Tech Direction Awards