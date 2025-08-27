父は大谷翔平の監督、偉大さに気付いた少年時代「学校に私を…」

今季プロ野球の西武入りし、5月にはパ・リーグの月間MVPを獲得したタイラー・ネビン内野手は、親子そろって大リーグのドラフト1巡目指名を受けている。父は、エンゼルス時代の大谷翔平投手の監督としても知られるフィル・ネビン氏だ。日本ではいまだない「親子ドラ1」はどのようにして生まれたのか。父からの影響や、学んだことを聞いた。

ネビンが、自分の父は大リーガーだと気づいたのは、小学校1〜2年の頃だったという。「それまでは全く普通の日常だと思っていたんだけど………」と笑いながら振り返るのは、こんな光景だ。

「小学校の同級生が、当時パドレスでプレーしていた父のファンだったんです。なので父が学校に私を迎えに来ると、子どもたちが大騒ぎするようなことがあって。そこで気づきましたね」

父フィルは1992年のドラフト1巡目（全体1位）でアストロズの指名を受けプロ入り。95年に大リーグデビューを果たすと、2006年に引退するまでに通算1217試合出場、208本塁打を放った。特に2001年のパドレス時代には、41本塁打、打率.306で中軸を担い、オールスターゲームにも出場している。ネビンが自分も野球をしようと考えるのは、自然な流れだった。

「父が引退したのは自分が10歳の時です。マイナーリーグのコーチをやっていた時に、私も野球を始めました。父が選手から教える立場になったのは、タイミングが良かったと思います。プロ選手を教える中でつけた知識で、自分にも教えてくれたりとか。もちろんメジャーで優秀な選手だったのも影響はしていると思います」

ネビンは米カリフォルニア州のパウェイ高校を卒業した2015年、大リーグのドラフトで1巡目（全体38位）指名を受けてオリオールズと契約した。日本では親子2代のドラフト1位指名はまだ実現していない。プロ野球選手の息子が、同じ世界にたどり着くのさえ容易ではない。誰もが知る「フィル・ネビンの息子」という期待が、重圧になったことはなかったのだろうか。

親子ドラ1をかなえたネビン家の方針、父から学んだ成功への道

「それはなかったですね。プロ野球選手になりなさいなんていうプレッシャーもなかったですし。父は野球で成功しなくても、他の道で何かしら成功すればいいんじゃない？ というスタンスでした。私はバスケットボールやアメリカンフットボール、ゴルフなどいろんなスポーツをやってきたので。ゴルフは父ともラウンドしますよ」

その中で自然と生まれたルールがある。「一緒にゴルフをする時も、父は野球の話を、こちらから聞かない限り全くしてこないんです」。必要な時にだけ助言を送るスタイルの元で、ネビンはのびのびとプレーした。引退後もマイナー、メジャーで指導者を歴任し、家にいないことも多かった父から学んだこととは――。

「他人との人間関係の構築のしかたです。相手をしっかり知ろうとすること。なぜそういうことをしているのかを知ろうとすること。ただの友達ではなく、しっかり時間をかけて深い関係になっていく方法を学びました」。現在、西武で攻守に献身的なプレーを見せる自身のベースにもなっている。

「今、こうやって新しい国に来て、新しいチーム、人間と一緒にプレーする中で、自分もそれを参考にして、しっかりコミュニケーションをとって進めているつもりです」

今年の開幕直後、父は来日してネビンのプレーを見た。ベルーナドームから電車に乗って帰るなど、異文化に溶け込んでいる息子の姿を見て「日本に来るという選択は間違っていなかったね」と口にしたという。

「ここに来ると決めた以上、自分の時間全てを捧げて、日本で活躍することだけを考えるようにと。常に前向きにさせてくれるような話をしてくれましたよ」。すでに、2027年まで2年の契約延長が決まっているネビン。父の言葉も胸に、長くファンに応援される選手を目指している。



（THE ANSWER編集部・羽鳥 慶太 / Keita Hatori）