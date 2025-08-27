29歳・看護師がレギンス女王に 夜勤苦にせず週5トレ、夢中になる理由とは「神経通ったなと…」
各コンテストで輝く選手たちを紹介「ボディコンテスト名鑑#82 都築博夏」
今月、株式会社THINKフィットネスの運営するゴールドジム主催のボディコンテスト「マッスルゲート湘南大会」が神奈川・茅ヶ崎市民文化会館で開催された。看護師として働く29歳・都築博夏が「ウーマンズレギンス158cm以下級」で優勝した。夜勤前後の合間を縫ってトレーニングに励んだ日々。栄冠を手にすると、目には涙を浮かべて思いを口にした。
――優勝おめでとうございます。今の気持ちを教えてください。
「驚きました。まさか自分がという感じです」
――この大会に向けてどのくらい準備をされてきたのでしょうか。
「トレーニング自体を始めたのは3年前になります。大会を意識したのが去年。本気でやりだしたのは今年の2月くらいからです。週5回以上、トレーニングをしていました」
――目に涙が浮かんでいます。
「今まで支えてくれていた人たちが多すぎて。その人たちに恩を返せるのか、不安になっていたんですけど、まさか優勝できるなんて。トレーナーさんや家族、パーソナルジムでポージング練習をさせてくださった方たちがいて、もう感謝しかありません」
――トレーニングを始めたきっかけはなんですか。
「仕事終わりが暇だったからです」
――普段は看護師をされていると伺いました。トレーニングが活きていると感じることはありますか。
「気持ちの面でぶれなくなりました。体力もついて夜勤も全然平気です。患者さんを移動するのにも力がいるので」
――夜勤などがあると、生活リズムを整えることやトレーニングの時間を確保するのが難しいのでは。
「トレーニングを中心に生活をしているので（笑）。夜勤の前に午前中はトレーニング。夜勤を終わった後は一回寝て、またトレーニングとかしていました」
――そこまで夢中になるトレーニングの魅力はなんですか。
「重量が上がると楽しいんです。左が弱いのですが、体の左を意識してトレーニングをして『神経通ったな』と（笑）。そういうのは嬉しいです」
――得意な種目と扱う重量、セット回数を教えてください。
「デッドリフトです。80キロを6回、3セットで組んでいます」
――今後の目標は。
「次に出る大会でも良い結果を出したいです」
（THE ANSWER編集部）