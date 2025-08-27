　27日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比220円高の4万2520円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

45066.16円　　ボリンジャーバンド3σ
44024.91円　　ボリンジャーバンド2σ
43020.00円　　一目均衡表・転換線
42983.65円　　ボリンジャーバンド1σ
42554.00円　　5日移動平均
42520.00円　　27日夜間取引終値
42394.40円　　26日日経平均株価現物終値
41942.40円　　25日移動平均
41695.00円　　一目均衡表・基準線
40901.15円　　ボリンジャーバンド-1σ
39859.89円　　ボリンジャーバンド2σ
39728.27円　　75日移動平均
39530.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38818.64円　　ボリンジャーバンド3σ
38660.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38555.35円　　200日移動平均


株探ニュース