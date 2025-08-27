日経225先物テクニカルポイント（27日夜間取引終了時点）
27日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比220円高の4万2520円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
45066.16円 ボリンジャーバンド3σ
44024.91円 ボリンジャーバンド2σ
43020.00円 一目均衡表・転換線
42983.65円 ボリンジャーバンド1σ
42554.00円 5日移動平均
42520.00円 27日夜間取引終値
42394.40円 26日日経平均株価現物終値
41942.40円 25日移動平均
41695.00円 一目均衡表・基準線
40901.15円 ボリンジャーバンド-1σ
39859.89円 ボリンジャーバンド2σ
39728.27円 75日移動平均
39530.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38818.64円 ボリンジャーバンド3σ
38660.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38555.35円 200日移動平均
株探ニュース
