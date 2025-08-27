　27日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比12.0ポイント高の3080ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3245.99ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3170.50ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3095.02ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3093.50ポイント　　一目均衡表・転換線
3086.80ポイント　　5日移動平均
3080.00ポイント　　27日夜間取引終値
3071.99ポイント　　26日TOPIX現物終値
3019.54ポイント　　25日移動平均
2979.75ポイント　　一目均衡表・基準線
2944.06ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
2868.58ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
2866.45ポイント　　75日移動平均
2818.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
2793.09ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
2779.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2760.67ポイント　　200日移動平均


株探ニュース