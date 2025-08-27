　27日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比2ポイント高の788ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

816.34ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
802.67ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
791.00ポイント　　一目均衡表・転換線
788.99ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
788.00ポイント　　27日夜間取引終値
785.89ポイント　　26日東証グロース市場250指数現物終値
785.60ポイント　　5日移動平均
775.32ポイント　　25日移動平均
766.00ポイント　　一目均衡表・基準線
761.65ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
751.28ポイント　　75日移動平均
747.97ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
734.30ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
731.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
720.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
685.64ポイント　　200日移動平均


株探ニュース