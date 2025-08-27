西洋占星術、四柱推命などを織り交ぜたオリジナル12星座占いで、毎日あなたの運気を占います♡

2025年8月27日（水）の運勢はこちら！

牡羊座

積極的な姿勢が好評価につながりそうです。どんな業務でも前向きに取り組んで経験を積んでいきましょう。

牡牛座

ちょっとした外出が大きな発見をもたらします。今日はいつもと違うお店や場所に足を向けてみてください。

双子座

思わぬアクシデントがあっても持ち前の柔軟な対応力で乗り越えられます。冷静な判断力を発揮してください。

蟹座

感受性が一段と高まり周囲の雰囲気を敏感に察知できるでしょう。新しい趣味を始めるのにも良い日です。

獅子座

ワクワクするような恋のチャンスが訪れそう。特に、現代アート関連にはアンテナを高く張っておきましょう。

乙女座

友人や仲間と過ごす時間が増えるかもしれません。価値観の違いを理解しながら良い関係を築いていきましょう。

天秤座

対話を通して新しい発見がある日になるでしょう。文章力や交渉力も向上し説得力のある表現ができそうです。

蠍座

力強さと柔軟さのバランスを見つけることが大切。仕事面では周囲への影響力が増していく兆しがあります。

射手座

今日は成果を出せれば多くの人に注目されそうです。楽観的に振る舞うことで周囲に安心感を与えられます。

山羊座

これまでの人生を振り返り客観的に見つめ直す良い機会を得られる日。本当に大切なものを再確認しましょう。

水瓶座

新しいやり方を徐々に試してみる日。仕事面では古い体制に改善策を見つけて周囲との調和も保ちましょう。

魚座

仕事のやりがいを感じられる日になりそうです。クリエイターとの交流がさらなるモチベーションアップに。

占ってくれたのは

王 朱海（おう あけみ）先生

巫女家系に生まれる。有名占い師にスカウトされ修行の道に進む。西洋占星術、四柱推命などを織り交ぜたオリジナル占いで30年間に渡って個人鑑定を中心に活動しメディア連載も行っている。

イラスト／長谷川わかな