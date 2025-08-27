中国で就職氷河期が加速…大卒者の5割が就職できない深刻な就職難の背景にある習近平の「経済無策」

若年層の失業率が空前の水準

中国の若年層の失業問題が深刻化している。7月の16〜24歳の失業率は17.8％となり、前月から3.3ポイント上昇した。現役学生を統計の調査対象から外した2023年12月以降で2番目の高さだ。

中国政府は「卒業シーズンなどの原因で失業率が上昇した」と説明している。就職先が決まらないまま学生が卒業して職探しを続けているため、失業率を押し上げるというわけだが、当分の間、この状態が続くことが確実だ。

今年6月に卒業した大学生と大学院生の総数は5年前に比べて4割増加し、1222万人と過去最多を更新した。その総数は今後も増加すると予測されている。

職業訓練校には通わせたくない

一方、雇用の受け皿である民間企業は、先行き不安から新規雇用に慎重だ。

増える若年層の大卒者や修士・博士課程修了者に対し、雇用吸収力を持つ企業が減っており「雇用市場に深刻なミスマッチが生じている」との批判もある。中国政府は批判を踏まえ、大学ではなく就職率が高い職業訓練校に進学するよう推奨している。

昨年度の大卒者の就職率が45％だったのに対し、職業訓練学校卒業生の就職率は57％だった。だが、「職業訓練校は成績の良くない生徒が通う進学先だ」との認識が広がっており、親たちに子供を職業訓練校に通わせるよう説得するのは難しいという。

若年層の苦境に注目が集まっているが、雇用環境の厳しさは中高年層でも同様だ。

デフレと米トランプ関税のせいか製造業分野が苦境に陥っており、企業はコスト削減のためリストラや賃金引き下げを断行している。人件費の3割カットなどが横行しており、製造業分野の労働者にとって大打撃だ。

結局は「経済オンチ」が原因か

企業経営がさらに圧迫されることも懸念要素だ。

最高人民法院（最高裁判所に相当）が今月、「企業と従業員が社会保険料の支払いを回避することは違法だ」との判決を出したことを踏まえ、9月からすべての雇用主が従業員の社会保険料を納付することが義務づけられるからだ。

高齢化が進む中国の年金基金の財源が確保されるものの、企業などの負担は極めて大きい。国内総生産（GDP)の1％に相当するとの試算があるほどだ。

多くの企業は既に経営が圧迫されている状況下で社会保険料の負担が増加すれば、大量倒産は不可避だと言わざるを得ない。企業倒産の急増などが消費低迷をさらに悪化させるのは必至だろう。

注目すべきは、習近平国家主席肝いりの政策が雇用環境の悪化に加担していることだ。 習氏が提唱する「新しい質の生産力」を体現する電気自動車（EV）、リチウムイオン電池、太陽光パネル、人工知能（AI)といった中国の先端産業は世界市場を席巻しているが、雇用面などへの波及効果が乏しいことが明らかになっている。

昨年度の国内総生産（GDP）に占める先端産業の割合が7.5％だったのに対し、雇用への寄与は1％未満にとどまった。

経済のデフレ化が進む中、地方政府がこぞって先端産業を支援したことが災いして、先端産業分野全般で過剰生産による価格破壊が起こっており、企業の経営状態は悪化するばかりだ。このため、先端産業からの税収増が期待できないばかりか、公的支援もいつまで経ってもやめられない。

その結果、財政赤字は過去最大規模を更新する見通しとなってしまった。

拡大の続く財政赤字は熾烈な貿易戦争にも悪影響を与える恐れがある。後編『米中対立激化のシナリオも…巨額財政赤字のせいでトランプ・習近平の“ビッグディール”が不発に終わり起こること』にて、さらに詳しく紹介する。

