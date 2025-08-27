夏バテ・肥満・糖尿病に…じつはすごい「梅干し」の効果

梅干し1個でコロナ予防!?

いまだに新型コロナウイルス（以下コロナ）は流行り、中国ではチクングニア熱なる新しい感染症が発生したとのニュースもある。都市開発や温暖化が進むことで、今まで森の中で人間と接触することのなかったウイルスが人間社会に侵入し始めた。コロナはその第一楽章に過ぎなかったのかもしれない。

風邪薬を発明したらノーベル賞とよく言うが、風邪だけではなくウイルス性疾患に有効な治療薬はワクチン以外にない。売られている風邪薬はウイルスを根絶するわけではなく、ウイルスの引き起こす発熱やせきといった症状を抑えるだけで治療はしない。抗生物質も細菌委は有効だが、ウイルスには効かない。インフルエンザ治療薬のようなごく一部を除けば、ウイルス性疾患全般に効く薬はなく、流行病に後手後手に回るのはウイルスの特定ができないとワクチンも作れないからだ。

2022年6月、和歌山県みなべ町と東海大学医学部・大阪河粼リハビリテーション大学・和歌山工業高等専門学校らの研究グループは、梅抽出物が培養細胞に感染させた新型コロナウイルスの感染と増殖を抑える効果があることを発見、論文発表とともに同抽出物の特許を取得した。

コロナウイルスやインフルエンザウイルスは、感染すると細胞に侵入し、細胞内部で爆発的に増えると最後は細胞を内側から破裂させる。こうしたウイルスは細胞のRNAをコピーする機能を乗っ取り、自分をコピーして増やすのだ。梅エキスを摂取するとエポキシリオニレシノールと名付けられた成分が働き、ウイルスが細胞内で増える動きを止めてしまうという。それだけではなく、ウイルス自体も不活性化させるため、細胞に感染しない。現状は細胞レベルでシャーレで実験している段階だか、人体でも同様の効果がある可能性は高い。

実験に使われたのは4リットルの水に梅干し1個を溶かしたほどの濃度の溶液なので、人間の場合は食事の時に梅干し1個を食べれば十分である。

ピロリ菌も駆除する梅干し効果

梅干しを弁当のご飯の上に載せるのは、殺菌力が非常に強いからだ。梅干しの殺菌力は、抗生物質が効かず、院内感染の原因になっているメチシリン耐性黄色ブドウ球菌の増殖も抑えてしまう。食中毒を防ぐには梅干しが大変優れている。

梅干しは胃潰瘍を防ぎ、その殺菌力はなんと胃がんの原因であるピロリ菌まで殺菌できるらしい。胃酸の中で増殖するピロリ菌を倒すとは尋常ではない。コンビニ弁当も味が変わらない程度に酢をかけるが、梅干しの酸っぱさはそれとは別次元のようなのだ。

まずは胃潰瘍。人間は酒を平気で飲むが、動物にとってアルコールは強い毒になる。実験用のラットにアルコールを飲ませるとすぐに胃潰瘍になり、出血で胃が真っ黒になる。次にネズミにアルコールとともに梅エキスを与えると、なんと胃潰瘍にならなかったのだ。

酒を飲む人は焼酎の梅干し割り、あるいはつまみに梅干しをお勧めする。何かと神経質で胃が痛くなる人も、もしかしたら梅干しで緩和できるかもしれない。

胃潰瘍を悪化させ、胃ガンに変える原因にピロリ菌の作用がある。ピロリ菌は胃粘膜を傷つけて胃潰瘍を引き起こし、潰瘍が進むと胃ガンに代わる。胃ガンを防ぐにはウイルス感染を止めればいいわけだが、現在の抗生物質を使うやり方ではピロリ菌が喉頭でステルス化（胃壁の内側でガン化し、内視鏡で確認できない）する可能性がある。

梅に含まれる「シリンガレシノール」はピロリ菌の増殖を抑え、死滅させる。抗生物質のようにピロリ菌を全滅させることはできないが、胃がんの予防策としてはかなり有効なのだ。

梅に含まれるポリフェノールには、シリンガレシノール以外にもさまざまな有効成分が含まれているため、総称して「梅リグナン」と呼ばれる。梅リグナンは抗酸化作用が強く、活性酸素を除去、免疫機能を高める。

夏バテに肥満予防に糖尿病に

夏バテで食欲不振の時でも、梅を使った料理はさっぱりして食が進むが、これはクエン酸の働きだ。細胞は熱を作り出し、その熱で筋肉が動く。熱の生産がうまくいかなくなると体が動かない、疲れた状態になる。クエン酸は熱の生産に重要な働きをしていて、クエン酸をとると熱の生産がスムースになる。梅干しを食べると元気になるのはクエン酸が理由なわけだ。

では疲れた時にクエン酸を飲めばいいのか？ これはまったく正解で、クエン酸と重曹を混ぜて炭酸水にして飲む人もいる。しかし梅の夏バテ成分はクエン酸だけではない。梅に含まれる「ムメフラール」が血流を改善し、疲労回復に役立つのだ。

ただしムメフラールは加熱しないと生じないため、梅干しや梅酒には含まれない。健康食品として売られている梅肉エキスは、梅を煮詰めたものなので、気になる方はこちらを食してはいかがだろうか（なお自作も可能だ）。

梅にはバニリン（バニラの香り成分だ）が含まれていて、これが脂肪細胞を刺激して脂肪を燃焼させ、脂肪細胞が小さくなるのだそうだ。梅の産地で知られてる和歌山県紀南地域で、女性のBMI値（肥満度を表す）と梅干しを食べる量の関係を調べた研究では、毎日3個以上梅干しを食べる人のBMI19.5（やせ気味）に対して、食べない人のBMI値は約23（普通体重だが、やや太り気味）と明らかな差が出た。やせたい人は梅干しを食べた方がいいだろう。

糖尿病は血糖値が激しく上昇するので、それを抑えるためにα−グルコシダーゼ阻害剤という薬が処方されることがある。梅干しはα−グルコシダーゼ阻害剤と同様に血糖値の上昇を抑え、糖尿病に有効に働くという。天然の糖尿病治療薬が梅干しなのだ。

梅干しを食べると塩分をとり過ぎるという人もいるが、こと血圧に関しては、むしろ下げる作用のあることがわかっている。低塩の物を選び、1日2〜3個であれば、そこまで神経質にならなくても大丈夫。梅干しを食べて元気に日々を過ごそう。

